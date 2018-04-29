RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 11:50

Крипторынок не может определиться с направлением

Курс биткоина на торгах в понедельник снижается, а другие основные криптовалюты не показывают единой динамики на фоне неоднозначных ожиданий инвесторов относительно дальнейшей судьбы крипторынка.
По данным Libertex, курс биткоина на 12.00 за сутки упал в цене на 1,48% - до 8431 доллара при капитализации в 144,2 млрд долларов. Курс Litecoin ослабел на 2,56%, составив 137, 3 доллара при капитализации в 7,8 млрд долларов. Ethereum при этом вырос в цене на 12.00 на 1,04% - до 710,4 доллара, его капитализация составила 70,6 млрд долларов. Курс Ripple увеличился на 2,78% - до 0,72 доллара при капитализации в 28,8 млрд доллара. При этом общая капитализация рынка составляет 393,5 млрд долларов.
Негативным сигналом для рынка стало вступление в силу довольно строгого законодательства, регулирующего оборот криптовалют в Таиланде. Нарушителям закона грозят крупные штрафы или тюремное заключение.

В перспективе дня можно ожидать, что криптовалюты продолжат показывать неоднородную динамику. Вместе с тем, любое более или менее значимое событие может вновь вызвать их рост или падение. Биткоин будет стремиться к отметке 8400 долларов, курс Ripple будет двигаться у отметки 0,8 доллара, Litecoin – у 130 долларов, а Ethereum может подняться до уровня 720 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1409
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 140141142143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторская аналитика от МОФТ 1 ... 367, 368, 369
Антон Харитонов » П'ят 21 вер, 2012 10:26
3680 382697
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 10:57
Антон Харитонов
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 54, 55, 56
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
552 229351
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 кві, 2018 21:27
leopold75
Торговля на Forex 1 ... 32, 33, 34
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
334 69965
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 16:05
ForexTrader

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13304)
14.05.2018 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.