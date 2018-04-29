Курс биткоина на торгах в понедельник снижается, а другие основные криптовалюты не показывают единой динамики на фоне неоднозначных ожиданий инвесторов относительно дальнейшей судьбы крипторынка. По данным Libertex, курс биткоина на 12.00 за сутки упал в цене на 1,48% - до 8431 доллара при капитализации в 144,2 млрд долларов. Курс Litecoin ослабел на 2,56%, составив 137, 3 доллара при капитализации в 7,8 млрд долларов. Ethereum при этом вырос в цене на 12.00 на 1,04% - до 710,4 доллара, его капитализация составила 70,6 млрд долларов. Курс Ripple увеличился на 2,78% - до 0,72 доллара при капитализации в 28,8 млрд доллара. При этом общая капитализация рынка составляет 393,5 млрд долларов. Негативным сигналом для рынка стало вступление в силу довольно строгого законодательства, регулирующего оборот криптовалют в Таиланде. Нарушителям закона грозят крупные штрафы или тюремное заключение.
В перспективе дня можно ожидать, что криптовалюты продолжат показывать неоднородную динамику. Вместе с тем, любое более или менее значимое событие может вновь вызвать их рост или падение. Биткоин будет стремиться к отметке 8400 долларов, курс Ripple будет двигаться у отметки 0,8 доллара, Litecoin – у 130 долларов, а Ethereum может подняться до уровня 720 долларов. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль проторгуется в узком диапазоне, следуя за нефтью
Пара USD/RUB снизилась на 8 копеек – 61,85 рубля, пара EUR/RUB - на 19, до 73,78 рубля на фоне роста нефтяных котировок выше 78 долларов за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Котировки "черного золота" обновили максимум за 3,5 года на фоне ежемесячного доклада ОПЕК, в котором организация указала на снижение добычи в апреле и спрогнозировала рост спроса на нефть в мире по итогам текущего года на 0,02 миллиона баррелей в сутки. Индексы США выросли на 0,9-0,27% на фоне риторики президента США Дональда Трампа по поводу торговых отношений с Китаем. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,27% - до 24899,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,09%, составив 2730.13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 7411.32 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы снижаются на 0,28-0,31%. Азиатские рынки преимущественно снижаются в пределах 0,21-0,95%. Гонконгский индекс Hang Seng Index падает на 0,95%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,58%, японский индекс Nikkei 225 – на 0,21%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,57%. Цены на нефть торгуются у уровня предыдущего закрытия 78,22 доллара за баррель, оставаясь на многолетних максимумах. Во вторник пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,4-62,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,2-74,5 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рубль останется под давлением на коррекции вниз цен на нефть
Пара USD/RUB выросла на 47 копеек – 62,32 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 2 копейки, до 73,76 рубля на фоне сильного доллара на международном валютном рынке forex, свидетельствуют данные Libertex. Во вторник цены на нефть успели обновить многолетние максимумы, поднявшись выше 79 долларов за баррель по марке Brent, однако рубль проигнорировал это событие. Впрочем, после выхода данных от Американского института нефти, цена «черного золота» оказалась под давлением. Согласно данным API, за рабочую неделю, закончившуюся 11 мая, запасы нефти в США неожиданно выросли на 4,854 миллиона баррелей. Индексы США снизились на фоне роста доходности гособлигаций выше 3%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник снизился на 0,78% - до 24706,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,81%, составив 7351,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,68%, до 2711,45 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно, азиатские рынки также не демонстрируют единой динамики. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,19%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,27%, я понский Nikkei 225 опускался на 0,33%. С утра нефтяные котировки продолжают снижаться (на 0,23% - до 78,25 доллара за баррель. Рубль останется под давлением в ожидании официальных данных по энергоносителям. В итоге, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,2-75,5 рубля.
Рубль может коррекционно снизиться после взлета на дорогой нефти
Пара USD/RUB упала на 59 копеек – до 61,73 рубля, пара EUR/RUB обвалилась на 87 копеек, до 72,89 рубля на фоне существенного роста цен на нефть и ослабления курса доллара против евро на валютном рынке forex, свидетельствуют данные Libertex. Между тем, цены на нефть продолжают расти после публикации статистики по запасам «черного золота» в США, которые сократились вторую неделю подряд. По данным Libertex, котировки нефти с утра в четверг достигли отметки 79,4 доллара за баррель марки Brent. Помимо дорогой нефти, поддерживающим фактором для рубля стала информация от агентства Moody’s, которое отметило низкую вероятность того, что западные санкции против России будут развиваться по «иранскому сценарию». С утра американские фьючерсы торгуются позитивно, азиатские рынки не показывают единой динамики. Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,39%, а японский Nikkei 225, наоборот, вырос на 0,56%. Вероятно, что рубль в четверг будет коррекционно снижаться после резкого роста накануне, но поддержку ему будут оказывать по-прежнему высокие цены на нефть на мировом рынке. В итоге, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,7-61,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-72,9 рубля.