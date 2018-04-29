Додано: Пон 14 тра, 2018 11:50

Курс биткоина на торгах в понедельник снижается, а другие основные криптовалюты не показывают единой динамики на фоне неоднозначных ожиданий инвесторов относительно дальнейшей судьбы крипторынка.По данным Libertex, курс биткоина на 12.00 за сутки упал в цене на 1,48% - до 8431 доллара при капитализации в 144,2 млрд долларов. Курс Litecoin ослабел на 2,56%, составив 137, 3 доллара при капитализации в 7,8 млрд долларов. Ethereum при этом вырос в цене на 12.00 на 1,04% - до 710,4 доллара, его капитализация составила 70,6 млрд долларов. Курс Ripple увеличился на 2,78% - до 0,72 доллара при капитализации в 28,8 млрд доллара. При этом общая капитализация рынка составляет 393,5 млрд долларов.Негативным сигналом для рынка стало вступление в силу довольно строгого законодательства, регулирующего оборот криптовалют в Таиланде. Нарушителям закона грозят крупные штрафы или тюремное заключение.В перспективе дня можно ожидать, что криптовалюты продолжат показывать неоднородную динамику. Вместе с тем, любое более или менее значимое событие может вновь вызвать их рост или падение. Биткоин будет стремиться к отметке 8400 долларов, курс Ripple будет двигаться у отметки 0,8 доллара, Litecoin – у 130 долларов, а Ethereum может подняться до уровня 720 долларов.Иван Марчена, аналитик