Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:41

Пара USD/RUB выросла на 27 копеек – 61,6 рубля, пара EUR/RUB - на 48 копеек, до 72,18 рубля вслед за падением рынка нефти более чем на 1% на фоне опасений увеличения добычи «черного золота» странами ОПЕК в связи с проблемами Ирана и Венесуэлы, свидетельствуют данные Libertex. Стоит также отметить, что министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью Financial Times, что ОПЕК и не входящим в картель странам необходимо проанализировать причины роста цен на нефть, так как они стал неожиданностью для участников сделки.Индексы США умеренно понизились на отказе президента страны встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на саммите 12 июня. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг снизился на 0,3% - до 24811,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,02%, составив 7424,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 2727,76 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы растут на 0,04-0,4%. Азиатские рынки преимущественно снижаются после отмены встречи Трампом с северокорейским лидером. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,38%, гонконгский Hang Seng Index – на 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 торговаллся у уровней предыдущего закрытия, при этом японский Nikkei 225 рос на 0,21%. С утра нефтяные котировки продолжают снижаться и опускаются на 0,37% - до 78,5 доллара за баррель. Единственное, что может поддержать рубль в последний день недели – это налоговый период. С утра сформировался смешанный внешний фон, отечественная валюта будет искать внешние ориентиры, чтобы определиться с направлением динамики. В итоге, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,1-62,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,6-72,8 рубля.Иван Марчена, аналитик