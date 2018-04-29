Пара USD/RUB выросла на 69 копеек – 62,29 рубля, пара EUR/RUB - на 40 копеек, до 72,57 рубля на фоне снижения цен на нефть в район 76 долларов за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex.
Индексы США снизились перед длинными выходными. Минусом также стали падающие более чем на 3% нефтяные котировки. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,13% - до 7433,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2721,33 пункта, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,13%, составив 7433,85 пункта, по данным Libertex.
Азиатские рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику и растут в пределах 0,07-1,64%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,07%, японский Nikkei 225 - на 0,08%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,55%. С утра нефтяные котировки продолжают снижаться и опускаются на 1,71% - до 75,16 доллара за баррель на опасениях увеличения добычи ОПЕК+. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,9-73,2 рубля.
Иван Марчена, аналитик