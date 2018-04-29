Пара USD/RUB выросла на 69 копеек – 62,29 рубля, пара EUR/RUB - на 40 копеек, до 72,57 рубля на фоне снижения цен на нефть в район 76 долларов за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Индексы США снизились перед длинными выходными. Минусом также стали падающие более чем на 3% нефтяные котировки. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,13% - до 7433,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2721,33 пункта, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,13%, составив 7433,85 пункта, по данным Libertex. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику и растут в пределах 0,07-1,64%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,07%, японский Nikkei 225 - на 0,08%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,55%. С утра нефтяные котировки продолжают снижаться и опускаются на 1,71% - до 75,16 доллара за баррель на опасениях увеличения добычи ОПЕК+. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,9-73,2 рубля.
Пара USD/RUB выросла на 3 копейки – 62,32 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 17 копеек, до 72,4 рубля на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. Индексы США в понедельник не торговались по случаю Дня Поминовения. В пятницу промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13% - до 7433,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2721,33 пункта, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,13%, составив 7433,85 пункта, по данным Libertex. Фьючерсы на американские индексы слабо растут до 0,15%. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, японский Nikkei 225 упал на 0,55%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,12%. С утра нефтяные котировки пытаются подрасти и поднимаются на 0,4% - до 75,6 доллара за баррель. Налоговый период завершился, а небольшая поддержка от нефти, скорее, оставит отечественную валюту в боковике. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,8-73,1 рубля.
Рубль продолжит снижаться в отсутствии драйверов роста
Пара USD/RUB выросла на 50 копеек – 62,82 рубля, пара EUR/RUB - на 1 копейку, до 72,42 рубля на фоне обострения политических рисков в Италии, свидетельствуют данные Libertex. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" и "Лигой". Глава государства принял решение создать "технический" переходный кабинет, что многие ведущие итальянские политики расценили как превышение конституционных полномочий. Индексы США на этом фоне также снизились. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду упал на 1,58% - до 24361,45пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,5%, составив 7396,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 2689,86 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно. Азиатские рынки демонстрируют негативную динамику в пределах 0,4-1,6%. Нестабильность в Европе оказывает давление на биржи АТР. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,6%, японский Nikkei 225 - на 1,55%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,28% - до 75,28 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,8-73,05 рубля.
Рубль отыграет дорогую нефть и уйдет в боковик в ожидании данных от Минэнерго США
Пара USD/RUB упала на 74 копейки – 62,08 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 5 копеек, до 72,37 рубля на фоне временного ослабления политических рисков в Италии, свидетельствуют данные Libertex. Дополнительную поддержку оказали нефтяные котировки, которые в среду прыгнули вверх более чем на 3%. Страны ОПЕК и не входящие в картель подтвердили, что будут поддерживать выбранный курс до конца 2018 года. Отступившие геополитические риски в Европе и рост стоимости нефти поддержали американские индексы США. Небольшая надежда на то, что Италия сможет создать новое коалиционное правительство, воодушевила инвесторов даже в США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду подскочил на 1,26% - до 24667,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,89%, составив 7462,45пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,27%, до 2724,01 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы снижаются на 0,9-0,12%. Азиатские рынки демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,4-1,7%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,7% на фоне позитивной статистики деловой активнойсти в промышленном секторе страны, японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,47%. С утра нефтяные котировки корректируются вниз после бурного роста накануне на 0,58% - до 77,27 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,3-63,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,7-73 рублей. Минэнерго США опубликует свои данные сегодня.