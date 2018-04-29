Додано: Чет 31 тра, 2018 09:21

Пара USD/RUB упала на 74 копейки – 62,08 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 5 копеек, до 72,37 рубля на фоне временного ослабления политических рисков в Италии, свидетельствуют данные Libertex. Дополнительную поддержку оказали нефтяные котировки, которые в среду прыгнули вверх более чем на 3%. Страны ОПЕК и не входящие в картель подтвердили, что будут поддерживать выбранный курс до конца 2018 года.Отступившие геополитические риски в Европе и рост стоимости нефти поддержали американские индексы США. Небольшая надежда на то, что Италия сможет создать новое коалиционное правительство, воодушевила инвесторов даже в США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду подскочил на 1,26% - до 24667,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,89%, составив 7462,45пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,27%, до 2724,01 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы снижаются на 0,9-0,12%. Азиатские рынки демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,4-1,7%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,7% на фоне позитивной статистики деловой активнойсти в промышленном секторе страны, японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,47%. С утра нефтяные котировки корректируются вниз после бурного роста накануне на 0,58% - до 77,27 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,3-63,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,7-73 рублей. Минэнерго США опубликует свои данные сегодня.Иван Марчена, аналитик