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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:08

Рубль останется под давлением на нефти по 75$

Пара USD/RUB выросла на 69 копеек – 62,29 рубля, пара EUR/RUB - на 40 копеек, до 72,57 рубля на фоне снижения цен на нефть в район 76 долларов за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex.
Индексы США снизились перед длинными выходными. Минусом также стали падающие более чем на 3% нефтяные котировки. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,13% - до 7433,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2721,33 пункта, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,13%, составив 7433,85 пункта, по данным Libertex.
Азиатские рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику и растут в пределах 0,07-1,64%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,07%, японский Nikkei 225 - на 0,08%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,55%. С утра нефтяные котировки продолжают снижаться и опускаются на 1,71% - до 75,16 доллара за баррель на опасениях увеличения добычи ОПЕК+. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,9-73,2 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 09:30

Рубль консолидируется у текущих уровней

Пара USD/RUB выросла на 3 копейки – 62,32 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 17 копеек, до 72,4 рубля на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex.
Индексы США в понедельник не торговались по случаю Дня Поминовения. В пятницу промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13% - до 7433,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2721,33 пункта, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,13%, составив 7433,85 пункта, по данным Libertex.
Фьючерсы на американские индексы слабо растут до 0,15%. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, японский Nikkei 225 упал на 0,55%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,12%. С утра нефтяные котировки пытаются подрасти и поднимаются на 0,4% - до 75,6 доллара за баррель. Налоговый период завершился, а небольшая поддержка от нефти, скорее, оставит отечественную валюту в боковике. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,8-73,1 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 07:51

Рубль продолжит снижаться в отсутствии драйверов роста

Пара USD/RUB выросла на 50 копеек – 62,82 рубля, пара EUR/RUB - на 1 копейку, до 72,42 рубля на фоне обострения политических рисков в Италии, свидетельствуют данные Libertex. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" и "Лигой".
Глава государства принял решение создать "технический" переходный кабинет, что многие ведущие итальянские политики расценили как превышение конституционных полномочий.
Индексы США на этом фоне также снизились. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду упал на 1,58% - до 24361,45пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,5%, составив 7396,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 2689,86 пункта, по данным Libertex.
С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно. Азиатские рынки демонстрируют негативную динамику в пределах 0,4-1,6%. Нестабильность в Европе оказывает давление на биржи АТР. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,6%, японский Nikkei 225 - на 1,55%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,28% - до 75,28 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,8-73,05 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК OREX CLUB
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:21

Рубль отыграет дорогую нефть и уйдет в боковик в ожидании данных от Минэнерго США

Пара USD/RUB упала на 74 копейки – 62,08 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 5 копеек, до 72,37 рубля на фоне временного ослабления политических рисков в Италии, свидетельствуют данные Libertex. Дополнительную поддержку оказали нефтяные котировки, которые в среду прыгнули вверх более чем на 3%. Страны ОПЕК и не входящие в картель подтвердили, что будут поддерживать выбранный курс до конца 2018 года.
Отступившие геополитические риски в Европе и рост стоимости нефти поддержали американские индексы США. Небольшая надежда на то, что Италия сможет создать новое коалиционное правительство, воодушевила инвесторов даже в США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду подскочил на 1,26% - до 24667,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,89%, составив 7462,45пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,27%, до 2724,01 пункта, по данным Libertex.
С утра американские фьючерсы снижаются на 0,9-0,12%. Азиатские рынки демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,4-1,7%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,7% на фоне позитивной статистики деловой активнойсти в промышленном секторе страны, японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,47%. С утра нефтяные котировки корректируются вниз после бурного роста накануне на 0,58% - до 77,27 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,3-63,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,7-73 рублей. Минэнерго США опубликует свои данные сегодня.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 08:57

Рубль подешевеет к доллару и евро на введении пошлин США

Пара USD/RUB выросла на 33 копейки – 62,41 рубля, пара EUR/RUB - на 61 копеек, до 72,98 рубля, свидетельствуют данные Libertex. Курс рубля рос большую часть дня вслед за ослаблением рисков, связанных с Италией, однако вечером отечественная валюта ушла в минус на фоне введения США пошлин на сталь и алюминий.
Введение пошлин на импорт стали и алюминия из Европы и от партнеров по НАФТА рост надавило на американские индексы. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг снизился на 1,02% - до 24415,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,27%, составив 7442,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 2705,27 пункта, по данным Libertex.
С утра американские фьючерсы растут на 0,14-0,2%. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно негативную динамику, отыгрывая тему пошлин США. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,13%, японский Nikkei 225 снизился на 0,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,27%. С утра нефтяные котировки умеренно снижаются на 0,04% - до 77,53 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,9-62,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,35-73,6 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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