Пара USD/RUB выросла на 69 копеек – 62,29 рубля, пара EUR/RUB - на 40 копеек, до 72,57 рубля на фоне снижения цен на нефть в район 76 долларов за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Индексы США снизились перед длинными выходными. Минусом также стали падающие более чем на 3% нефтяные котировки. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,13% - до 7433,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2721,33 пункта, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,13%, составив 7433,85 пункта, по данным Libertex. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно позитивную динамику и растут в пределах 0,07-1,64%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,07%, японский Nikkei 225 - на 0,08%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,55%. С утра нефтяные котировки продолжают снижаться и опускаются на 1,71% - до 75,16 доллара за баррель на опасениях увеличения добычи ОПЕК+. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,9-73,2 рубля.
Пара USD/RUB выросла на 3 копейки – 62,32 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 17 копеек, до 72,4 рубля на фоне снижения европейской валюты на рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. Индексы США в понедельник не торговались по случаю Дня Поминовения. В пятницу промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13% - до 7433,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,24%, до 2721,33 пункта, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,13%, составив 7433,85 пункта, по данным Libertex. Фьючерсы на американские индексы слабо растут до 0,15%. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, японский Nikkei 225 упал на 0,55%, при этом австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,12%. С утра нефтяные котировки пытаются подрасти и поднимаются на 0,4% - до 75,6 доллара за баррель. Налоговый период завершился, а небольшая поддержка от нефти, скорее, оставит отечественную валюту в боковике. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,8-73,1 рубля.
Рубль продолжит снижаться в отсутствии драйверов роста
Пара USD/RUB выросла на 50 копеек – 62,82 рубля, пара EUR/RUB - на 1 копейку, до 72,42 рубля на фоне обострения политических рисков в Италии, свидетельствуют данные Libertex. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" и "Лигой". Глава государства принял решение создать "технический" переходный кабинет, что многие ведущие итальянские политики расценили как превышение конституционных полномочий. Индексы США на этом фоне также снизились. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду упал на 1,58% - до 24361,45пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,5%, составив 7396,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,16%, до 2689,86 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы торгуются разнонаправленно. Азиатские рынки демонстрируют негативную динамику в пределах 0,4-1,6%. Нестабильность в Европе оказывает давление на биржи АТР. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,6%, японский Nikkei 225 - на 1,55%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,6%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,28% - до 75,28 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,8-73,05 рубля.
Рубль отыграет дорогую нефть и уйдет в боковик в ожидании данных от Минэнерго США
Пара USD/RUB упала на 74 копейки – 62,08 рубля, пара EUR/RUB снизилась на 5 копеек, до 72,37 рубля на фоне временного ослабления политических рисков в Италии, свидетельствуют данные Libertex. Дополнительную поддержку оказали нефтяные котировки, которые в среду прыгнули вверх более чем на 3%. Страны ОПЕК и не входящие в картель подтвердили, что будут поддерживать выбранный курс до конца 2018 года. Отступившие геополитические риски в Европе и рост стоимости нефти поддержали американские индексы США. Небольшая надежда на то, что Италия сможет создать новое коалиционное правительство, воодушевила инвесторов даже в США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду подскочил на 1,26% - до 24667,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,89%, составив 7462,45пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,27%, до 2724,01 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы снижаются на 0,9-0,12%. Азиатские рынки демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,4-1,7%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,7% на фоне позитивной статистики деловой активнойсти в промышленном секторе страны, японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,47%. С утра нефтяные котировки корректируются вниз после бурного роста накануне на 0,58% - до 77,27 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,3-63,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,7-73 рублей. Минэнерго США опубликует свои данные сегодня.
Рубль подешевеет к доллару и евро на введении пошлин США
Пара USD/RUB выросла на 33 копейки – 62,41 рубля, пара EUR/RUB - на 61 копеек, до 72,98 рубля, свидетельствуют данные Libertex. Курс рубля рос большую часть дня вслед за ослаблением рисков, связанных с Италией, однако вечером отечественная валюта ушла в минус на фоне введения США пошлин на сталь и алюминий. Введение пошлин на импорт стали и алюминия из Европы и от партнеров по НАФТА рост надавило на американские индексы. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг снизился на 1,02% - до 24415,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,27%, составив 7442,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,69%, до 2705,27 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут на 0,14-0,2%. Азиатские рынки демонстрируют преимущественно негативную динамику, отыгрывая тему пошлин США. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,13%, японский Nikkei 225 снизился на 0,14%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,27%. С утра нефтяные котировки умеренно снижаются на 0,04% - до 77,53 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,9-62,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,35-73,6 рубля.
Рубль будет консолидироваться у текущих уровней на смешанном внешнем фоне
Пара USD/RUB снизилась на 21 копейку – 62,19 рубля, пара EUR/RUB - на 41 копейку, до 72,57 рубля, несмотря на сползание цен на нефть по марке Brentв район 76,6 доллара за баррель, свидетельствуют данные Libertex. Нефтяные котировки оказались под давлением данных от Baker Hughes, показавших рост числа буровых установок в США за неделю, завершившуюся 1 июня, на две штуки - до 861 единицы. Индексы США выросли на сильной статистике по деловой активности и рынку труда в стране. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 0,9% - до 24635,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,51%, составив 7554,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,08%, до 2734,62пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы растут в диапазоне 0,94-1,56%. Азиатские рынки демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,25-1,31% вслед за основными индексами США. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,25%, японский Nikkei 225 - на 1,31%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,43%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,244% - до 76,45 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,7-62,7 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,9-73,2 рубля.
Пара USD/RUB снизилась на 14 копеек – 62,06 рубля, пара EUR/RUB выросла на 4 копейки, до 72,61 рубля, в очередной раз продемонстрировав независимость от движения цен на нефть по марке Brent, которая ушла под отметку в 76 долларов за баррель, свидетельствуют данные Libertex. Нефтяные котировки, в начале дня отыгрывали данные от Baker Hughes, показавших рост числа буровых установок в США за неделю. Также давление на нефть оказывала неопределенность с будущим решением стран ОПЕК+ по добыче «черного золота». Скорее всего, волатильность нефтяных котировок сохранится до 21-23 июня. Индексы США продолжили отыгрывать сильную статистику по деловой активности и рынку труда в стране. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,72% - до 24813,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,69%, составив 7606,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 2746,87 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы снижаются в диапазоне 0,03-0,1%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,41%, японский Nikkei 225 - на 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,41%. С утра нефтяные котировки демонстрируют вялотекущий рост после значительного снижения в течение нескольких дней и поднимаются на 0,2% - до 75,44 доллара за баррель. С утра для рубля складывается смешанный внешний фон. Отечественная валюта будет ожидать данных от Американского института нефти, которые выйдут поздно вечером. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,5-62,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72-73,2 рубля.