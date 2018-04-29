Додано: Вів 05 чер, 2018 09:16

Пара USD/RUB снизилась на 14 копеек – 62,06 рубля, пара EUR/RUB выросла на 4 копейки, до 72,61 рубля, в очередной раз продемонстрировав независимость от движения цен на нефть по марке Brent, которая ушла под отметку в 76 долларов за баррель, свидетельствуют данные Libertex. Нефтяные котировки, в начале дня отыгрывали данные от Baker Hughes, показавших рост числа буровых установок в США за неделю. Также давление на нефть оказывала неопределенность с будущим решением стран ОПЕК+ по добыче «черного золота». Скорее всего, волатильность нефтяных котировок сохранится до 21-23 июня.Индексы США продолжили отыгрывать сильную статистику по деловой активности и рынку труда в стране. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,72% - до 24813,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,69%, составив 7606,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 2746,87 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы снижаются в диапазоне 0,03-0,1%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,41%, японский Nikkei 225 - на 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,41%. С утра нефтяные котировки демонстрируют вялотекущий рост после значительного снижения в течение нескольких дней и поднимаются на 0,2% - до 75,44 доллара за баррель. С утра для рубля складывается смешанный внешний фон. Отечественная валюта будет ожидать данных от Американского института нефти, которые выйдут поздно вечером. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,5-62,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72-73,2 рубля.Иван Марчена, аналитик