Додано: Сер 06 чер, 2018 09:47

Пара USD/RUB завершила торги ростом на 9 копеек – 62,15 рубля, пара EUR/RUB - на 19 копеек, до 72,42 рубля на фоне снижения цен на нефть, опускавшихся в течение торгов вторника по марке ниже 75 долларов за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Вечером во вторник вышли данные от Американского института нефти, показавшие сокращение запасов на 2,028 миллиона баррелей, что выше, чем ожидали аналитики. Именно эти данные и отыгрываются в среду утром.Индексы США выросли, NASDAQ второй день подряд бьет рекорды на фоне роста котировок ряда высокотехнологичных компаний. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник снизился на 0,06% - до 24799,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 0,41%, составив 7637,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,07%, до 2748,8 пункта, по данным Libertex. Во вторник бумаги Apple подскочили на 0,77%, Twitter - на 5,04%.С утра американские фьючерсы растут на 0,17-0,29%. Азиатские рынки в основном растут на 0,51-1,35%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite составляет исключение и снижается на 0,12%, японский Nikkei 225 вырос на 0,38%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,49%. С утра нефтяные котировки растут больше чем на 1% т торгуются в пределах 76,15 доллара за баррель. С утра складывается позитивный внешний фон, но рубль останется зажатым в сложившимся торговом диапазоне. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,6-62,7 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,8-73,05 рубля.Иван Марчена, аналитик