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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Суб 09 чер, 2018 09:06

Рубль остался в субботу без сильных зарубежных игроков

Пара USD/RUB завершила торги снижением на 11 копеек – 62,31 рубля, пара EUR/RUB - на 31 копейку, до 73,33 рубля, свидетельствуют данные Libertex. В первую половину дня рубль продолжил отыгрывать низкий спрос на ОФЗ, предложенные Минфином РФ в среду. Дополнительным стимулом к снижению послужила коррекция цены на нефть по марке Brent. Однако неожиданно в середине торгов на Московской бирже на помощь рублю пришел президент США Дональд Трамп, который предложил вернуть Россию в G8.
Индексы США выросли на фоне первого дня проведения саммита «Большой семерки». В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу поднялся на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта, по данным Libertex.
На зарубежных рынках сегодня выходной день. Отечественный валютный рынок остался без большинства сильных зарубежных игроков. Участники рынка продолжат следить за новостями из Канады с саммита G7. Вполне вероятно, что основные валютные пары останутся в узком диапазоне. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рубля.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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