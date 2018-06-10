Рубль остался в субботу без сильных зарубежных игроков
Пара USD/RUB завершила торги снижением на 11 копеек – 62,31 рубля, пара EUR/RUB - на 31 копейку, до 73,33 рубля, свидетельствуют данные Libertex. В первую половину дня рубль продолжил отыгрывать низкий спрос на ОФЗ, предложенные Минфином РФ в среду. Дополнительным стимулом к снижению послужила коррекция цены на нефть по марке Brent. Однако неожиданно в середине торгов на Московской бирже на помощь рублю пришел президент США Дональд Трамп, который предложил вернуть Россию в G8. Индексы США выросли на фоне первого дня проведения саммита «Большой семерки». В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу поднялся на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта, по данным Libertex. На зарубежных рынках сегодня выходной день. Отечественный валютный рынок остался без большинства сильных зарубежных игроков. Участники рынка продолжат следить за новостями из Канады с саммита G7. Вполне вероятно, что основные валютные пары останутся в узком диапазоне. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рубля.
Рубль продолжит умеренно снижаться на «тонком рынке» и под давлением нефти
Пара USD/RUB завершила торги в субботу ростом на 22 копейки – 62,63 рубля, пара EUR/RUB - на 33 копейки, до 73,66 рубля на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными, свидетельствуют данные Libertex. Также давление на рубль оказала снижающаяся в цене нефть. Индексы США выросли на фоне первого дня проведения саммита «Большой семерки». В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу поднялся на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта, по данным Libertex. С утра американские торгуются разнонаправлено: фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,06%, на индекс NASDAQ снижается на 0,07%, на индекс S&P 500 – на 0,04%. Азиатские рынки также движутся разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,71%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,48%,. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,27% - до 76,25 доллара за баррель. Цены на нефть дешевеют в ожидании встречи ОПЕК+. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,2 рубля.