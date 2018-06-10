Додано: Чет 14 чер, 2018 08:59

Российский рынок акций в четверг, вероятно, стартует умеренным снижением индексов на фоне дешевеющей нефти и после оглашения ожидавшегося решения ФРС США по базовой ставке.По итогам торгов среды индекс Мосбиржи снизился на 0,04% - до 2270,73 пункта, индекс РТС повысился на 0,49%, до 1147,57 пункта. Можно ожидать, что на открытии торгов в четверг индекс Мосбиржи пойдет к отметке 2250 пунктов, а индекс РТС - к 1140 пунктов.Накануне ФРС объявила о своем решении увеличить базовую ставку до 1,75-2%, что совпало с ожиданиями экспертов. Кроме того, регулятор заявил о прогнозах четырех возможных повышений ставки до конца года.Давление на российский рынок акций в течение дня окажет дешевеющая нефть. Она снижается в цене к отметке 76,4 доллара за баррель марки Brent. Накануне в США были опубликованы данные о том, что за неделю, закончившуюся 8 июня, добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки - до 10,9 миллиона баррелей в сутки.Американский фондовый рынок накануне закрылся снижением индексов на 0,4-0,5%. Торги на азиатских площадках проходят преимущественно с понижением на 0,05%. Европейские рынки накануне закрылись разнонаправленно. Индексы на фьючерсы США снижаются на 0,2-0,3%.Иван Марчена, аналитик