Додано: Пон 18 чер, 2018 08:50

Пара USD/RUB завершила торги в пятницу ростом на 57 копеек – 63,2 рубля, пара EUR/RUB - на 83 копейки, до 73,33 рубля на фоне негатива на мировых рынках в связи с введением новых пошлин на импорт товаров из Китая президентом США Дональдом Трампом и как следствие бегства инвесторов из рисковых активов, свидетельствуют данные Libertex. Также давление на рубль оказала снижающаяся в цене нефть, которая по итогу торгов потеряла более 3%.Информация о новых пошлинахтакже надавила на индексы США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,34%, до 25090,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, составив 7746,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2779,42 пункта, по данным Libertex.С утра американские снижаются в пределах 0,06%, на индекс NASDAQ снижается на 0,07%, на индекс S&P 500 – на 0,04%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,9% - до 72,78 доллара за баррель. Цены на нефть дешевеют в ожидании встречи ОПЕК+ и спекуляций вокруг возможного увеличения квот по добычи. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,7-63,7 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рублей.Иван Марчена, аналитик