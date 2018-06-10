Рубль остался в субботу без сильных зарубежных игроков
Пара USD/RUB завершила торги снижением на 11 копеек – 62,31 рубля, пара EUR/RUB - на 31 копейку, до 73,33 рубля, свидетельствуют данные Libertex. В первую половину дня рубль продолжил отыгрывать низкий спрос на ОФЗ, предложенные Минфином РФ в среду. Дополнительным стимулом к снижению послужила коррекция цены на нефть по марке Brent. Однако неожиданно в середине торгов на Московской бирже на помощь рублю пришел президент США Дональд Трамп, который предложил вернуть Россию в G8. Индексы США выросли на фоне первого дня проведения саммита «Большой семерки». В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу поднялся на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта, по данным Libertex. На зарубежных рынках сегодня выходной день. Отечественный валютный рынок остался без большинства сильных зарубежных игроков. Участники рынка продолжат следить за новостями из Канады с саммита G7. Вполне вероятно, что основные валютные пары останутся в узком диапазоне. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рубля.
Рубль продолжит умеренно снижаться на «тонком рынке» и под давлением нефти
Пара USD/RUB завершила торги в субботу ростом на 22 копейки – 62,63 рубля, пара EUR/RUB - на 33 копейки, до 73,66 рубля на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными, свидетельствуют данные Libertex. Также давление на рубль оказала снижающаяся в цене нефть. Индексы США выросли на фоне первого дня проведения саммита «Большой семерки». В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу поднялся на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта, по данным Libertex. С утра американские торгуются разнонаправлено: фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,06%, на индекс NASDAQ снижается на 0,07%, на индекс S&P 500 – на 0,04%. Азиатские рынки также движутся разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,71%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,48%,. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,27% - до 76,25 доллара за баррель. Цены на нефть дешевеют в ожидании встречи ОПЕК+. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,2 рубля.
Рубль продолжит умеренно снижаться в ожидании решения ФРС по ставке
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 29 копеек – 62,82 рубля, пара EUR/RUB - на 37 копеек, до 74,03 рубля в условиях «тонкого» рынка, свидетельствуют данные Libertex. Индексы США во вторник преимущественно выросли на фоне первого дня заседания Федрезерва. В итоге, промышленный индекс Dow Jones незначительно снизился на 0,1%, до 25320,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,57%, составив 7703,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 2786,85 пункта, по данным Libertex. С утра американские растут в пределах 0,16-0,3%. Азиатские рынки движутся разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,78%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,59%, а японский Nikkei 225 рос на 0,45%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,34% - до 75,62 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3-63,35 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,4-74,7 рубля.
Рынок акций РФ стартует в минусе на фоне снижения цен на нефть
Российский рынок акций в четверг, вероятно, стартует умеренным снижением индексов на фоне дешевеющей нефти и после оглашения ожидавшегося решения ФРС США по базовой ставке. По итогам торгов среды индекс Мосбиржи снизился на 0,04% - до 2270,73 пункта, индекс РТС повысился на 0,49%, до 1147,57 пункта. Можно ожидать, что на открытии торгов в четверг индекс Мосбиржи пойдет к отметке 2250 пунктов, а индекс РТС - к 1140 пунктов. Накануне ФРС объявила о своем решении увеличить базовую ставку до 1,75-2%, что совпало с ожиданиями экспертов. Кроме того, регулятор заявил о прогнозах четырех возможных повышений ставки до конца года. Давление на российский рынок акций в течение дня окажет дешевеющая нефть. Она снижается в цене к отметке 76,4 доллара за баррель марки Brent. Накануне в США были опубликованы данные о том, что за неделю, закончившуюся 8 июня, добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки - до 10,9 миллиона баррелей в сутки. Американский фондовый рынок накануне закрылся снижением индексов на 0,4-0,5%. Торги на азиатских площадках проходят преимущественно с понижением на 0,05%. Европейские рынки накануне закрылись разнонаправленно. Индексы на фьючерсы США снижаются на 0,2-0,3%.
Рубль будет соблюдать осторожность перед решением ЦБ РФ по ставке
Пара USD/RUB завершила торги в четверг ростом на 10 копеек – 62, рубля, пара EUR/RUB обвалилась на 1,14 рубля, до 72,5 рубля на фоне сохранения ставок Евпропейским центробанком и программы количественного смягчения QE до конца 2018 года, свидетельствуют данные Libertex. Индексы США преимущественно выросли на фоне выхода статданных по уровню занятости и розничным продажам в мае. В итоге, промышленный индекс Dow Jones незначительно снизился на 0,1%, до 25175,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,85%, составив 7761,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 2782,49 пункта, по данным Libertex. С утра американские снижаются в пределах 0,15%. Азиатские рынки движутся разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,58%, а японский Nikkei 225 рос на 0,45%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,12% - до 75,85 доллара за баррель. С утра сформировался умеренно негативный внешний фон. Кроме того участники рынка будут соблюдать осторожность перед решением Банка России по ставке. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,6-62,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,1-73,5рубля.
Рубль продолжит снижаться на фоне спекуляций перед заседанием ОПЕК+
Пара USD/RUB завершила торги в пятницу ростом на 57 копеек – 63,2 рубля, пара EUR/RUB - на 83 копейки, до 73,33 рубля на фоне негатива на мировых рынках в связи с введением новых пошлин на импорт товаров из Китая президентом США Дональдом Трампом и как следствие бегства инвесторов из рисковых активов, свидетельствуют данные Libertex. Также давление на рубль оказала снижающаяся в цене нефть, которая по итогу торгов потеряла более 3%. Информация о новых пошлинахтакже надавила на индексы США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,34%, до 25090,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, составив 7746,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2779,42 пункта, по данным Libertex. С утра американские снижаются в пределах 0,06%, на индекс NASDAQ снижается на 0,07%, на индекс S&P 500 – на 0,04%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,9% - до 72,78 доллара за баррель. Цены на нефть дешевеют в ожидании встречи ОПЕК+ и спекуляций вокруг возможного увеличения квот по добычи. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,7-63,7 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рублей.