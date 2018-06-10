Додано: Вів 19 чер, 2018 08:20

Пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 26 копеек – 63,45 рубля, пара EUR/RUB - на 45 копеек, до 73,78 рубля, свидетельствуют данные Libertex. Рубль в течение торгов слабо реагировал на динамику нефтяных котировок по марке Brent, которые сумели подняться выше 74 долларов за баррель. Отечественная валюта не отреагировала на решение Европейского союза продлить антироссийские санкции, впрочем, эта информация уже давно заложена в цены. Впрочем, по-прежнему основным негативом для рубля остается внешний фон.Информация о новых торговых пошлинах продолжает давить на мировые рынки и, в том числе, на биржевые рынки США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 0,41%, до 24987,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,01%, составив 7747,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,21%, до 2773,87 пункта, по данным Libertex.С утра американские фьючерсы на индексы снижаются в пределах 0,87-0,98%: на индекс NASDAQ снижается на 0,98%, на индекс S&P 500 – на 0,87%, на индекс Dow Jones – на 0,93%. Во вторник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают отыгрывать торговые пошлины между Вашингтоном и Пекином. Так, после праздников в понедельник сегодня Shanghai Composite обвалился больше чем на 3%, гонконгский индекс Hang Seng Index – больше чем на 2%. С утра нефтяные котировки корректируются вниз и опускаются на 0,64% - до 74,86 доллара за баррель. Рубль продолжит снижаться под давлением внешнего негатива. Во вторник вечером выйдут данные по запасам энергоносителей от Американского института нефти. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,9-64 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,1-74,4 рубля.Иван Марчена, аналитик