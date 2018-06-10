Рубль остался в субботу без сильных зарубежных игроков
Пара USD/RUB завершила торги снижением на 11 копеек – 62,31 рубля, пара EUR/RUB - на 31 копейку, до 73,33 рубля, свидетельствуют данные Libertex. В первую половину дня рубль продолжил отыгрывать низкий спрос на ОФЗ, предложенные Минфином РФ в среду. Дополнительным стимулом к снижению послужила коррекция цены на нефть по марке Brent. Однако неожиданно в середине торгов на Московской бирже на помощь рублю пришел президент США Дональд Трамп, который предложил вернуть Россию в G8. Индексы США выросли на фоне первого дня проведения саммита «Большой семерки». В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу поднялся на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта, по данным Libertex. На зарубежных рынках сегодня выходной день. Отечественный валютный рынок остался без большинства сильных зарубежных игроков. Участники рынка продолжат следить за новостями из Канады с саммита G7. Вполне вероятно, что основные валютные пары останутся в узком диапазоне. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рубля.
Рубль продолжит умеренно снижаться на «тонком рынке» и под давлением нефти
Пара USD/RUB завершила торги в субботу ростом на 22 копейки – 62,63 рубля, пара EUR/RUB - на 33 копейки, до 73,66 рубля на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными, свидетельствуют данные Libertex. Также давление на рубль оказала снижающаяся в цене нефть. Индексы США выросли на фоне первого дня проведения саммита «Большой семерки». В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу поднялся на 0,3%, до 25316,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,14%, до 7645,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2779,03 пункта, по данным Libertex. С утра американские торгуются разнонаправлено: фьючерс на индекс Dow Jones поднимается на 0,06%, на индекс NASDAQ снижается на 0,07%, на индекс S&P 500 – на 0,04%. Азиатские рынки также движутся разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,71%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,48%,. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,27% - до 76,25 доллара за баррель. Цены на нефть дешевеют в ожидании встречи ОПЕК+. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,2 рубля.
Рубль продолжит умеренно снижаться в ожидании решения ФРС по ставке
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 29 копеек – 62,82 рубля, пара EUR/RUB - на 37 копеек, до 74,03 рубля в условиях «тонкого» рынка, свидетельствуют данные Libertex. Индексы США во вторник преимущественно выросли на фоне первого дня заседания Федрезерва. В итоге, промышленный индекс Dow Jones незначительно снизился на 0,1%, до 25320,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,57%, составив 7703,79 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 2786,85 пункта, по данным Libertex. С утра американские растут в пределах 0,16-0,3%. Азиатские рынки движутся разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,78%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,59%, а японский Nikkei 225 рос на 0,45%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,34% - до 75,62 доллара за баррель. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3-63,35 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,4-74,7 рубля.
Рынок акций РФ стартует в минусе на фоне снижения цен на нефть
Российский рынок акций в четверг, вероятно, стартует умеренным снижением индексов на фоне дешевеющей нефти и после оглашения ожидавшегося решения ФРС США по базовой ставке. По итогам торгов среды индекс Мосбиржи снизился на 0,04% - до 2270,73 пункта, индекс РТС повысился на 0,49%, до 1147,57 пункта. Можно ожидать, что на открытии торгов в четверг индекс Мосбиржи пойдет к отметке 2250 пунктов, а индекс РТС - к 1140 пунктов. Накануне ФРС объявила о своем решении увеличить базовую ставку до 1,75-2%, что совпало с ожиданиями экспертов. Кроме того, регулятор заявил о прогнозах четырех возможных повышений ставки до конца года. Давление на российский рынок акций в течение дня окажет дешевеющая нефть. Она снижается в цене к отметке 76,4 доллара за баррель марки Brent. Накануне в США были опубликованы данные о том, что за неделю, закончившуюся 8 июня, добыча нефти в стране выросла на 100 тысяч баррелей в сутки - до 10,9 миллиона баррелей в сутки. Американский фондовый рынок накануне закрылся снижением индексов на 0,4-0,5%. Торги на азиатских площадках проходят преимущественно с понижением на 0,05%. Европейские рынки накануне закрылись разнонаправленно. Индексы на фьючерсы США снижаются на 0,2-0,3%.
Рубль будет соблюдать осторожность перед решением ЦБ РФ по ставке
Пара USD/RUB завершила торги в четверг ростом на 10 копеек – 62, рубля, пара EUR/RUB обвалилась на 1,14 рубля, до 72,5 рубля на фоне сохранения ставок Евпропейским центробанком и программы количественного смягчения QE до конца 2018 года, свидетельствуют данные Libertex. Индексы США преимущественно выросли на фоне выхода статданных по уровню занятости и розничным продажам в мае. В итоге, промышленный индекс Dow Jones незначительно снизился на 0,1%, до 25175,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,85%, составив 7761,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 2782,49 пункта, по данным Libertex. С утра американские снижаются в пределах 0,15%. Азиатские рынки движутся разнонаправленно. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,58%, а японский Nikkei 225 рос на 0,45%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,12% - до 75,85 доллара за баррель. С утра сформировался умеренно негативный внешний фон. Кроме того участники рынка будут соблюдать осторожность перед решением Банка России по ставке. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,6-62,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,1-73,5рубля.
Рубль продолжит снижаться на фоне спекуляций перед заседанием ОПЕК+
Пара USD/RUB завершила торги в пятницу ростом на 57 копеек – 63,2 рубля, пара EUR/RUB - на 83 копейки, до 73,33 рубля на фоне негатива на мировых рынках в связи с введением новых пошлин на импорт товаров из Китая президентом США Дональдом Трампом и как следствие бегства инвесторов из рисковых активов, свидетельствуют данные Libertex. Также давление на рубль оказала снижающаяся в цене нефть, которая по итогу торгов потеряла более 3%. Информация о новых пошлинахтакже надавила на индексы США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу снизился на 0,34%, до 25090,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,19%, составив 7746,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2779,42 пункта, по данным Libertex. С утра американские снижаются в пределах 0,06%, на индекс NASDAQ снижается на 0,07%, на индекс S&P 500 – на 0,04%. С утра нефтяные котировки опускаются на 0,9% - до 72,78 доллара за баррель. Цены на нефть дешевеют в ожидании встречи ОПЕК+ и спекуляций вокруг возможного увеличения квот по добычи. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,7-63,7 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рублей.
Рубль продолжит плавно снижаться на общем негативе
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 26 копеек – 63,45 рубля, пара EUR/RUB - на 45 копеек, до 73,78 рубля, свидетельствуют данные Libertex. Рубль в течение торгов слабо реагировал на динамику нефтяных котировок по марке Brent, которые сумели подняться выше 74 долларов за баррель. Отечественная валюта не отреагировала на решение Европейского союза продлить антироссийские санкции, впрочем, эта информация уже давно заложена в цены. Впрочем, по-прежнему основным негативом для рубля остается внешний фон. Информация о новых торговых пошлинах продолжает давить на мировые рынки и, в том числе, на биржевые рынки США. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник снизился на 0,41%, до 24987,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,01%, составив 7747,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,21%, до 2773,87 пункта, по данным Libertex. С утра американские фьючерсы на индексы снижаются в пределах 0,87-0,98%: на индекс NASDAQ снижается на 0,98%, на индекс S&P 500 – на 0,87%, на индекс Dow Jones – на 0,93%. Во вторник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают отыгрывать торговые пошлины между Вашингтоном и Пекином. Так, после праздников в понедельник сегодня Shanghai Composite обвалился больше чем на 3%, гонконгский индекс Hang Seng Index – больше чем на 2%. С утра нефтяные котировки корректируются вниз и опускаются на 0,64% - до 74,86 доллара за баррель. Рубль продолжит снижаться под давлением внешнего негатива. Во вторник вечером выйдут данные по запасам энергоносителей от Американского института нефти. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,9-64 рублями. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,1-74,4 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рубль попытается взять паузу, воспользовавшись внешним позитивом
Пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 42 копейки – 63,88 рубля, пара EUR/RUB - на 25 копеек, до 74,03 рубля на фоне усиления торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные Libertex. Также давление на рубль оказала скорректировавшаяся в цене нефть. В прочем, по итогу торгов, нефтяные котировки потеряли на более 0,4%, закрепившись выше 75 долларов за баррель на фоне отчета Американского института нефти, данные которого показали снижение запасов нефти и рост запасов бензина за неделю, завершившуюся 15 июня. Предложение президента США ввести дополнительные ограничения на китайские товары на сумму 200 млрд долларов. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник снизился на 1,15% - до 24700,21 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,28%, составив 7725,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,4%, до 2762,57 пункта, по данным Libertex. С утра американские умеренно растут в пределах 0,06-0,17%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,09%, на индекс S&P 500 – на 0,06%, на индекс Dow Jones – на 0,17. Минфин во вторник на аукционе предложит ОФЗ на небольшую сумму – 10 миллиардов рублей. На прошлой неделе (13 июня) министерство смогло разместить облигации федерального займа на сумму 19 миллиардов рублей из предложенных 20 миллиардов рублей. Азиатские рынки преимущественно растут в пределах 0,16-0,88%, исключение составляет Shanghai Composite, который снижается на 0,4%. С утра формируется умеренно позитивный фон: помимо роста азиатских площадок, нефтяные котировки поднимаются на 0,33% - до 75,33 доллара за баррель. Рубль проторгуется в узком диапазоне. Участники рынка будут ожидать официальных данных по запазам от Минэнерго США, а также следить за словесными интервенциями в отношении возможных решений ОПЕК+. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 63,3-64,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,4-74,7 рубля.