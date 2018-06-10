Додано: Пон 25 чер, 2018 08:30

Пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 82 копейки – 62,9 рубля, пара EUR/RUB - на 63 копейки, до 73,3 рубля на фоне роста цен на нефть в течение торгового дня более чем на 3% - в район 75,8 доллара за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Цены подскочили на фоне соглашения стран ОПЕК увеличить квоты по добычи «черного золота» на 1 миллион баррелей в сутки.Американские индексы закрыли торги пятницы преимущественно ростом. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в вырос на 0,49% - до 24580,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,26%, составив 7781,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 2754,88пункта, по данным Libertex.С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются, азиатские рынки торгуются в минусе, цены на нефть ушли в район 74 долларов за баррель на факте решения ОПЕК+.Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,44-0,51%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,46%, на индекс S&P 500 – на 0,44%, на индекс Dow Jones – на 0,51%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,11-0,83%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,29%, японский Nikkei 225 - на 0,58%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,11%, гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,75%. Негативный внешний фон может быть несколько компенсирован налоговым периодом. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-73,9 рубля.Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club