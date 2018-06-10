Додано: Сер 27 чер, 2018 09:48

Пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 25 копеек – 63,03 рубля, пара EUR/RUB снижением на 3 копейки, до 73,42 рубля после пика налогового периода, свидетельствуют данные Libertex. Курс отечественной валюты проигнорировал высокие цены на нефть, подскочившие во вторник вечером более чем на 2% - выше 76 долларов за баррель.Американские индексы подросли после просадки накануне. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,12% - до 24283,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,39%, составив 7561,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2723,06 пункта, по данным Libertex.С утра вновь формируется умеренно-негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, азиатские рынки преимущественно падают, цены на нефть поднялись и закрепляются выше 76 долларов за баррель.Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются в пределах 0,19-0,34%: на индекс NASDAQ - на 0,34%, на индекс S&P 500 – на 0,19%, на индекс Dow Jones – на 0,31%. Азиатские рынки преимущественно снижаются в пределах 0,15-1,25%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,25%, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,07%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,07%. Азиатские рынки вновь ощущают давление на фоне усиления рисков торговых войн. Как сообщило агентство Блумберг, Канада также намерена ввести пошлины на ввоз стали из Китая и ряда других стран. Впрочем, несмотря на бегство инвесторов с рынков развивающихся стран, которое оказывает негативное влияние на отечественную валюту, есть и позитивные моменты: нефть продолжает расти. Этому способствуют как данные от Американского института нефти, опубликованные поздно вечером во вторник, так и желание США убедить своих союзников прекратить импортировать иранскую нефть к ноябрю. Вряд ли сегодня сможет проигнорировать этот факт. Кроме того, рубль могут поддержать аукционы Минфина по размещению ОФЗ.По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,5-63,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,06 рубля.Иван Марчена, аналитик