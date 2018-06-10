Внешний негатив не даст рублю подрасти в начале недели
Пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 82 копейки – 62,9 рубля, пара EUR/RUB - на 63 копейки, до 73,3 рубля на фоне роста цен на нефть в течение торгового дня более чем на 3% - в район 75,8 доллара за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Цены подскочили на фоне соглашения стран ОПЕК увеличить квоты по добычи «черного золота» на 1 миллион баррелей в сутки. Американские индексы закрыли торги пятницы преимущественно ростом. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в вырос на 0,49% - до 24580,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,26%, составив 7781,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 2754,88пункта, по данным Libertex. С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются, азиатские рынки торгуются в минусе, цены на нефть ушли в район 74 долларов за баррель на факте решения ОПЕК+. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,44-0,51%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,46%, на индекс S&P 500 – на 0,44%, на индекс Dow Jones – на 0,51%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,11-0,83%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,29%, японский Nikkei 225 - на 0,58%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,11%, гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,75%. Негативный внешний фон может быть несколько компенсирован налоговым периодом. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-73,9 рубля.
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 11 копеек – 62,78 рубля, пара EUR/RUB ростом на 15 копеек, до 73,45 рубля на фоне пика налогового периода и укрепления евро на международном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. При этом рубль проигнорировал падение цен на нефть примерно на 1,5% - в район 74 долларов за баррель после соглашения стран ОПЕК увеличить квоты по добычи «черного золота» на 1 миллион баррелей в сутки. Американские индексы закрыли торги понедельника снижением на фоне риксов глобальных торговых войн. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,33% - до 24252,8пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,09%, составив 7532,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,37%, до 2717,07 пункта, по данным Libertex. С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы слабо растут, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, цены на нефть корректируются вверх. Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,02-0,17%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,02%, на индекс S&P 500 – на 0,14%, на индекс Dow Jones – на 0,17%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено на фоне эскалации торговых войн: австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,47%, японский Nikkei 225 поднимался на 0,06%, гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,09%. Пик налогового периода пройден. Рубль, скорее всего, заляжет боковик. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,25-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,1 рубля.
Рубль поддержит высокая нефть и размещения ОФЗ Минфином
Пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 25 копеек – 63,03 рубля, пара EUR/RUB снижением на 3 копейки, до 73,42 рубля после пика налогового периода, свидетельствуют данные Libertex. Курс отечественной валюты проигнорировал высокие цены на нефть, подскочившие во вторник вечером более чем на 2% - выше 76 долларов за баррель. Американские индексы подросли после просадки накануне. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,12% - до 24283,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,39%, составив 7561,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2723,06 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется умеренно-негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, азиатские рынки преимущественно падают, цены на нефть поднялись и закрепляются выше 76 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются в пределах 0,19-0,34%: на индекс NASDAQ - на 0,34%, на индекс S&P 500 – на 0,19%, на индекс Dow Jones – на 0,31%. Азиатские рынки преимущественно снижаются в пределах 0,15-1,25%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,25%, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,07%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,07%. Азиатские рынки вновь ощущают давление на фоне усиления рисков торговых войн. Как сообщило агентство Блумберг, Канада также намерена ввести пошлины на ввоз стали из Китая и ряда других стран. Впрочем, несмотря на бегство инвесторов с рынков развивающихся стран, которое оказывает негативное влияние на отечественную валюту, есть и позитивные моменты: нефть продолжает расти. Этому способствуют как данные от Американского института нефти, опубликованные поздно вечером во вторник, так и желание США убедить своих союзников прекратить импортировать иранскую нефть к ноябрю. Вряд ли сегодня сможет проигнорировать этот факт. Кроме того, рубль могут поддержать аукционы Минфина по размещению ОФЗ. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,5-63,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,06 рубля.