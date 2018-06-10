Внешний негатив не даст рублю подрасти в начале недели
Пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 82 копейки – 62,9 рубля, пара EUR/RUB - на 63 копейки, до 73,3 рубля на фоне роста цен на нефть в течение торгового дня более чем на 3% - в район 75,8 доллара за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Цены подскочили на фоне соглашения стран ОПЕК увеличить квоты по добычи «черного золота» на 1 миллион баррелей в сутки. Американские индексы закрыли торги пятницы преимущественно ростом. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в вырос на 0,49% - до 24580,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,26%, составив 7781,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 2754,88пункта, по данным Libertex. С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются, азиатские рынки торгуются в минусе, цены на нефть ушли в район 74 долларов за баррель на факте решения ОПЕК+. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,44-0,51%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,46%, на индекс S&P 500 – на 0,44%, на индекс Dow Jones – на 0,51%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,11-0,83%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,29%, японский Nikkei 225 - на 0,58%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,11%, гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,75%. Негативный внешний фон может быть несколько компенсирован налоговым периодом. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-73,9 рубля.
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 11 копеек – 62,78 рубля, пара EUR/RUB ростом на 15 копеек, до 73,45 рубля на фоне пика налогового периода и укрепления евро на международном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. При этом рубль проигнорировал падение цен на нефть примерно на 1,5% - в район 74 долларов за баррель после соглашения стран ОПЕК увеличить квоты по добычи «черного золота» на 1 миллион баррелей в сутки. Американские индексы закрыли торги понедельника снижением на фоне риксов глобальных торговых войн. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,33% - до 24252,8пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,09%, составив 7532,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,37%, до 2717,07 пункта, по данным Libertex. С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы слабо растут, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, цены на нефть корректируются вверх. Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,02-0,17%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,02%, на индекс S&P 500 – на 0,14%, на индекс Dow Jones – на 0,17%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено на фоне эскалации торговых войн: австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,47%, японский Nikkei 225 поднимался на 0,06%, гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,09%. Пик налогового периода пройден. Рубль, скорее всего, заляжет боковик. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,25-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,1 рубля.
Рубль поддержит высокая нефть и размещения ОФЗ Минфином
Пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 25 копеек – 63,03 рубля, пара EUR/RUB снижением на 3 копейки, до 73,42 рубля после пика налогового периода, свидетельствуют данные Libertex. Курс отечественной валюты проигнорировал высокие цены на нефть, подскочившие во вторник вечером более чем на 2% - выше 76 долларов за баррель. Американские индексы подросли после просадки накануне. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,12% - до 24283,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,39%, составив 7561,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2723,06 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется умеренно-негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, азиатские рынки преимущественно падают, цены на нефть поднялись и закрепляются выше 76 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются в пределах 0,19-0,34%: на индекс NASDAQ - на 0,34%, на индекс S&P 500 – на 0,19%, на индекс Dow Jones – на 0,31%. Азиатские рынки преимущественно снижаются в пределах 0,15-1,25%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,25%, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,07%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,07%. Азиатские рынки вновь ощущают давление на фоне усиления рисков торговых войн. Как сообщило агентство Блумберг, Канада также намерена ввести пошлины на ввоз стали из Китая и ряда других стран. Впрочем, несмотря на бегство инвесторов с рынков развивающихся стран, которое оказывает негативное влияние на отечественную валюту, есть и позитивные моменты: нефть продолжает расти. Этому способствуют как данные от Американского института нефти, опубликованные поздно вечером во вторник, так и желание США убедить своих союзников прекратить импортировать иранскую нефть к ноябрю. Вряд ли сегодня сможет проигнорировать этот факт. Кроме того, рубль могут поддержать аукционы Минфина по размещению ОФЗ. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,5-63,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,06 рубля.
ОБЗОР: рубль слегка прибавляет, хотя и остается сильно недооцененным к нефти
Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) к 15.25 мск 28 июня повышалась на 0,15% до 77,59 доллара за баррель сорта Brent. Рынок «черного золота» продолжает переваривать намерения США убедить своих союзников полностью прекратить к началу ноября импорт нефти из Ирана. Трамп даже пригрозил ввести санкции в отношении «непослушных» стран. Также поддержка «черному золоту» исходит от Минэнерго США, зафиксировавшего на прошлой неделе снижение коммерческих запасов нефти в стране на 9,9 млн баррелей до 416,6 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти лишь на 2,8 млн баррелей. Рубль в четверг слегка прибавлял к доллару в рамках коррекции и стабилизировался к евро. Тем не менее, российская валюта остается недооцененной против нефти. Рублевая цена черного золота остается в районе максимального за несколько недель уровня — около 4900 за баррель сорта Brent. То есть нефть выросла к доллару, а рубль остается на месте против «американца». Видимо, геополитические риски продолжают довлеть над валютой РФ. Курс доллара к 15.22 мск снижался на 0,1% до 63,16 рубля, евро почти не менялся около 73,13 рубля. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,7-63,7 рубля, евро – в коридоре 72,5-73,7 рубля.
Обзор: рынок нефти опасается сокращения поставок, рубль – инфляционных ожиданий
Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) в среду 29 июня к 14.48 повышалась на 1% до 78,41 доллара за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" отыгрывает риски снижения поставок из Ливии, Венесуэлы и Ирана. В частности, в первой стране работа терминалов по перегрузке нефти была приостановлена после того, как боевики захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Сокращение составило до 700 тысяч баррелей в сутки. Однако рубль продолжает игнорировать динамику рынка "черного золота" и стабилен к доллару, а к евро и вовсе падает на фоне роста европейской валюты на forex до 1,165 доллара. По-видимому, инфляционные опасения в связи с ожидаемым ростом НДС на 2 процентных пункта или на 11% (с 18% до 20%) поддерживают давление на курс рубля. В итоге, курс доллара к 14.45 мск снижался с начала торгов на 0,14% до 62,71 рубля, евро рос на 0,61% до 73,10 рубля. Рублевая цена остается выше отметки 4900 за баррель сорта Brent. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,2-63,2 рубля, евро – в коридоре 72,5-73,7 рубля.