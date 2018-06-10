Внешний негатив не даст рублю подрасти в начале недели
Пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 82 копейки – 62,9 рубля, пара EUR/RUB - на 63 копейки, до 73,3 рубля на фоне роста цен на нефть в течение торгового дня более чем на 3% - в район 75,8 доллара за баррель по марке Brent, свидетельствуют данные Libertex. Цены подскочили на фоне соглашения стран ОПЕК увеличить квоты по добычи «черного золота» на 1 миллион баррелей в сутки. Американские индексы закрыли торги пятницы преимущественно ростом. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в вырос на 0,49% - до 24580,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,26%, составив 7781,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 2754,88пункта, по данным Libertex. С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются, азиатские рынки торгуются в минусе, цены на нефть ушли в район 74 долларов за баррель на факте решения ОПЕК+. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,44-0,51%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,46%, на индекс S&P 500 – на 0,44%, на индекс Dow Jones – на 0,51%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,11-0,83%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,29%, японский Nikkei 225 - на 0,58%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,11%, гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,75%. Негативный внешний фон может быть несколько компенсирован налоговым периодом. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-73,9 рубля.
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 11 копеек – 62,78 рубля, пара EUR/RUB ростом на 15 копеек, до 73,45 рубля на фоне пика налогового периода и укрепления евро на международном рынке форекс, свидетельствуют данные Libertex. При этом рубль проигнорировал падение цен на нефть примерно на 1,5% - в район 74 долларов за баррель после соглашения стран ОПЕК увеличить квоты по добычи «черного золота» на 1 миллион баррелей в сутки. Американские индексы закрыли торги понедельника снижением на фоне риксов глобальных торговых войн. В итоге, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,33% - до 24252,8пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,09%, составив 7532,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,37%, до 2717,07 пункта, по данным Libertex. С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы слабо растут, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, цены на нефть корректируются вверх. Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,02-0,17%, на индекс NASDAQ поднимается на 0,02%, на индекс S&P 500 – на 0,14%, на индекс Dow Jones – на 0,17%. Азиатские рынки торгуются разнонаправлено на фоне эскалации торговых войн: австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,23%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 0,47%, японский Nikkei 225 поднимался на 0,06%, гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,09%. Пик налогового периода пройден. Рубль, скорее всего, заляжет боковик. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,25-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,1 рубля.
Рубль поддержит высокая нефть и размещения ОФЗ Минфином
Пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 25 копеек – 63,03 рубля, пара EUR/RUB снижением на 3 копейки, до 73,42 рубля после пика налогового периода, свидетельствуют данные Libertex. Курс отечественной валюты проигнорировал высокие цены на нефть, подскочившие во вторник вечером более чем на 2% - выше 76 долларов за баррель. Американские индексы подросли после просадки накануне. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 0,12% - до 24283,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,39%, составив 7561,63 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2723,06 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется умеренно-негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, азиатские рынки преимущественно падают, цены на нефть поднялись и закрепляются выше 76 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются в пределах 0,19-0,34%: на индекс NASDAQ - на 0,34%, на индекс S&P 500 – на 0,19%, на индекс Dow Jones – на 0,31%. Азиатские рынки преимущественно снижаются в пределах 0,15-1,25%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,3%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,25%, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,07%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,07%. Азиатские рынки вновь ощущают давление на фоне усиления рисков торговых войн. Как сообщило агентство Блумберг, Канада также намерена ввести пошлины на ввоз стали из Китая и ряда других стран. Впрочем, несмотря на бегство инвесторов с рынков развивающихся стран, которое оказывает негативное влияние на отечественную валюту, есть и позитивные моменты: нефть продолжает расти. Этому способствуют как данные от Американского института нефти, опубликованные поздно вечером во вторник, так и желание США убедить своих союзников прекратить импортировать иранскую нефть к ноябрю. Вряд ли сегодня сможет проигнорировать этот факт. Кроме того, рубль могут поддержать аукционы Минфина по размещению ОФЗ. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,5-63,6 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,06 рубля.
ОБЗОР: рубль слегка прибавляет, хотя и остается сильно недооцененным к нефти
Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) к 15.25 мск 28 июня повышалась на 0,15% до 77,59 доллара за баррель сорта Brent. Рынок «черного золота» продолжает переваривать намерения США убедить своих союзников полностью прекратить к началу ноября импорт нефти из Ирана. Трамп даже пригрозил ввести санкции в отношении «непослушных» стран. Также поддержка «черному золоту» исходит от Минэнерго США, зафиксировавшего на прошлой неделе снижение коммерческих запасов нефти в стране на 9,9 млн баррелей до 416,6 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов нефти лишь на 2,8 млн баррелей. Рубль в четверг слегка прибавлял к доллару в рамках коррекции и стабилизировался к евро. Тем не менее, российская валюта остается недооцененной против нефти. Рублевая цена черного золота остается в районе максимального за несколько недель уровня — около 4900 за баррель сорта Brent. То есть нефть выросла к доллару, а рубль остается на месте против «американца». Видимо, геополитические риски продолжают довлеть над валютой РФ. Курс доллара к 15.22 мск снижался на 0,1% до 63,16 рубля, евро почти не менялся около 73,13 рубля. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,7-63,7 рубля, евро – в коридоре 72,5-73,7 рубля.
Обзор: рынок нефти опасается сокращения поставок, рубль – инфляционных ожиданий
Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) в среду 29 июня к 14.48 повышалась на 1% до 78,41 доллара за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" отыгрывает риски снижения поставок из Ливии, Венесуэлы и Ирана. В частности, в первой стране работа терминалов по перегрузке нефти была приостановлена после того, как боевики захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Сокращение составило до 700 тысяч баррелей в сутки. Однако рубль продолжает игнорировать динамику рынка "черного золота" и стабилен к доллару, а к евро и вовсе падает на фоне роста европейской валюты на forex до 1,165 доллара. По-видимому, инфляционные опасения в связи с ожидаемым ростом НДС на 2 процентных пункта или на 11% (с 18% до 20%) поддерживают давление на курс рубля. В итоге, курс доллара к 14.45 мск снижался с начала торгов на 0,14% до 62,71 рубля, евро рос на 0,61% до 73,10 рубля. Рублевая цена остается выше отметки 4900 за баррель сорта Brent. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,2-63,2 рубля, евро – в коридоре 72,5-73,7 рубля.
Трамп переключился на рынок нефти: пострадает в итоге рубль
Пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 3 копейки – 62,77 рубля, пара EUR/RUB ростом на 64 копейки, до 73,29 рубля несмотря на сильный рост нефти выше 79 долларов за баррель, свидетельствуют данные Libertex. После выхода статистики от Baker Hughes нефть рванула более чем на 2%. Американские индексы выросли на 0,08-0,23%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 0,23% - до 24271,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,09%, составив 24271,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 2718,37 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, азиатские рынки падают, цены на нефть теряют более 1% на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости Саудовской Аравии увеличить добычу нефти. Теперь Трамп стал раскачивать лодку на рынке нефти, обвинив ОПЕК в манипулировании ценами на нефть. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,3-0,57%: на индекс NASDAQ - на 0,29%, на индекс S&P 500 – на 0,3%, на индекс Dow Jones – на 0,57%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,09-1,64% на фоне статистики из Японии и Китая. Биржа Гонконга закрыта в понедельник в связи с национальным праздником. Хотя стоимость нефти остается довольно высокой, все-таки негативная риторика США продолжит давить на котировки «черного золота» и отечественной валюты. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,2-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-73,9 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Пара USD/RUB завершила торги в понедельник ростом на 66 копеек – 63,43 рубля, пара EUR/RUB - на 50 копеек, до 73,79 рубля несмотря на фоне сильной просадки нефти в район 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные Libertex. Рубль несколько сильнее снизился к доллару, чем к евро, так как европейская валюта теряла свои позиции к «американцу» на международном валютном рынке forex. Нефть, в свою очередь, попала под распродажи на словесных интервенциях президента США о манипуляциях ценой странами ОПЕК. Американские индексы начали второе полугодие ростом на 0,15-0,76% на фоне роста индекса деловой активности в промпроизводстве. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,15% - до 24307,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,76%, составив 7567,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 2726,71 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется умеренно негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы умеренно снижаются, азиатские рынки падают в ожидании вступления в силу торговых пошлин США, цены на нефть пытаются подрасти после вчерашней просадки. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,12-0,22%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,46-2,7%. Рубль заляжет в боковик на противоречивых внешних драйверах. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,1-74,4 рубля.
Рубль поддержит высокая нефть и размещения ОФЗ Минфином
Пара USD/RUB завершила торги во вторник снижением на 29 копеек – 63,15 рубля, пара EUR/RUB - на 19 копеек, до 73,61 рубля на фоне роста нефтяных котировок, свидетельствуют данные Libertex. Цены на нефть были поддержаны публикацией данных Американского института нефти, которые показали снижение запасов «черного золота» в США за неделю, завершившуюся 29 июня, на 4,5 миллионов баррелей – это больше, чем ожидали аналитики. Американские индексы выросли на 0, снизились на 0,5-0,86% на фоне снижения бумаг технологического сектора. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник снизился на 0,05% - до 24174,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,86%, составив 7502,67пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0, 0,49%, до 2713,22 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется нейтральный внешний фон: азиатские рынки преимущественно торгуются разнонаправленно, цены на нефть поднялись и закрепляются выше 78 долларов за баррель. Сегодня биржи США не торгуются в связи с празднованием Дня независимости в США Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,51 на 0,3%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,12 на 1,25%, японский Nikkei 225 - на 1%. Рост нефтяных котировок и предложение Минфина ОФЗ могут поддержать рубль. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,6-63,7 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,25 рубля.
Рубль может подешеветь до 74,2 рубля по отношению к евро на фоне снижения цен на нефть
Курс евро в ходе торгов четверга на Московской бирже поднимался выше психологической отметки 74 рубля, что произошло впервые с 21 июня. В начале торгов европейская валюта поднималась до 74,05 рубля. На 11.45 курс евро укрепился по отношению к рублю на 25 копеек, составив 73,91 рубля. Курс доллара к этому времени вырос на 4 копейки, до 63,27 рубля. Ослабление российской валюты наблюдается на фоне снижения цен на нефть, которое последовало за призывом президента США Дональда Трампа к странам ОПЕК снизить цены на бензин. Можно ожидать, что на фоне дальнейшего снижения цен на нефть рубль может подешеветь еще примерно на 20 копеек по отношению к евро, до 74,2 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial