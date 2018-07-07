Додано: Вів 10 лип, 2018 11:38

Пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 49 копеек – 62,49 рубля, пара EUR/RUB - на 55 копеек, до 73,45 рубля на поддержке котировок «черного золота», свидетельствуют данные Libertex. Стоимость нефти марки Brent продолжила подниматься, игнорируя данные по буровым установкам от Baker Hughes, показавшие рост за неделю на 5 штук – до 1052 штук. В результате торгов «бочка» подорожала на 1,4% - до 78,2 доллара, также следует из данных Libertex. Основными драйверами роста продолжают выступать опасения по поводу поставок на мировой рынок из Ирана, Ливии, Венесуэлы. Стоит отметить, что укрепление рубля к «американцу», спрос на рисковые активы, который стал возвращаться в начале недели и нефтяные котировки позволили довольно высоко взлететь основным российским индексам фондового рынка, в частности, индексу Мосбиржи закрыться в нескольких шагах от исторического максимума.В понедельник оптимизм захватил не только азиатские, российские и европейские рынки. Американские индексы выросли на 0,88-1,31%. К пятничным данным по числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны, добавился позитив по объемам потребкредитования, данные которого почти в два раза превзошли ожидания аналитиков. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 1,31% - до 24776,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,88%, составив 7756,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,88%, до 2784,17 пункта, по данным Libertex.С утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и торгуются выше 78 долларов за баррель.Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,08-0,21%: на индекс S&P 500 – на 0,08%, на индекс NASDAQ - на 0,21%, на индекс Dow Jones – на 0,17%.Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,33%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,28%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,16%, японский Nikkei 225 вырос на 0,66%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,06 рубля.Иван Марчена, аналитик