Пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 14 копеек – 62,97 рубля, пара EUR/RUB ростом на 21 копейку, до 74 рублей на фоне роста европейской валюты на forex, свидетельствуют данные Libertex. Курс отечественной валюты против доллара поддержали высокие цены на нефть - выше 77 долларов за баррель и слабость американской валюты на международном валютном рынке. Стоимость нефти осталась высокой, несмотря на данные по буровым установкам от Baker Hughes, показавшие рост за неделю на 5 штук – до до 1052 штук. Американские индексы выросли в пятницу на 0,41-1,34% на фоне статистике по числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 0,41% - до 24456,48пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,34%, составив 7688,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 2759,82 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки поднимаются вслед за американскими индексами, цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и продолжают торговаться выше 77 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,33-0,54%: на индекс S&P 500 – на 0,33%, на индекс NASDAQ - на 0,34%, на индекс Dow Jones – на 0,54%. Азиатские рынки растут в пределах 0,22-1,86%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,22%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,86%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,56%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 1,27%. Торговые войны, перешедшие в реальное выражение между США и Китаем 6 июля, а также давление Вашингтона на Иран и обвинения ОПЕК в манипулировании ценами на нефть пока не сказываются на курсе отечественной валюты. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,35-74,6 рубля.
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 49 копеек – 62,49 рубля, пара EUR/RUB - на 55 копеек, до 73,45 рубля на поддержке котировок «черного золота», свидетельствуют данные Libertex. Стоимость нефти марки Brent продолжила подниматься, игнорируя данные по буровым установкам от Baker Hughes, показавшие рост за неделю на 5 штук – до 1052 штук. В результате торгов «бочка» подорожала на 1,4% - до 78,2 доллара, также следует из данных Libertex. Основными драйверами роста продолжают выступать опасения по поводу поставок на мировой рынок из Ирана, Ливии, Венесуэлы. Стоит отметить, что укрепление рубля к «американцу», спрос на рисковые активы, который стал возвращаться в начале недели и нефтяные котировки позволили довольно высоко взлететь основным российским индексам фондового рынка, в частности, индексу Мосбиржи закрыться в нескольких шагах от исторического максимума. В понедельник оптимизм захватил не только азиатские, российские и европейские рынки. Американские индексы выросли на 0,88-1,31%. К пятничным данным по числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны, добавился позитив по объемам потребкредитования, данные которого почти в два раза превзошли ожидания аналитиков. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 1,31% - до 24776,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,88%, составив 7756,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,88%, до 2784,17 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и торгуются выше 78 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,08-0,21%: на индекс S&P 500 – на 0,08%, на индекс NASDAQ - на 0,21%, на индекс Dow Jones – на 0,17%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,33%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,28%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,16%, японский Nikkei 225 вырос на 0,66%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,06 рубля.