Пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 14 копеек – 62,97 рубля, пара EUR/RUB ростом на 21 копейку, до 74 рублей на фоне роста европейской валюты на forex, свидетельствуют данные Libertex. Курс отечественной валюты против доллара поддержали высокие цены на нефть - выше 77 долларов за баррель и слабость американской валюты на международном валютном рынке. Стоимость нефти осталась высокой, несмотря на данные по буровым установкам от Baker Hughes, показавшие рост за неделю на 5 штук – до до 1052 штук. Американские индексы выросли в пятницу на 0,41-1,34% на фоне статистике по числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 0,41% - до 24456,48пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,34%, составив 7688,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 2759,82 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки поднимаются вслед за американскими индексами, цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и продолжают торговаться выше 77 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,33-0,54%: на индекс S&P 500 – на 0,33%, на индекс NASDAQ - на 0,34%, на индекс Dow Jones – на 0,54%. Азиатские рынки растут в пределах 0,22-1,86%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,22%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,86%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,56%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 1,27%. Торговые войны, перешедшие в реальное выражение между США и Китаем 6 июля, а также давление Вашингтона на Иран и обвинения ОПЕК в манипулировании ценами на нефть пока не сказываются на курсе отечественной валюты. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,35-74,6 рубля.
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 49 копеек – 62,49 рубля, пара EUR/RUB - на 55 копеек, до 73,45 рубля на поддержке котировок «черного золота», свидетельствуют данные Libertex. Стоимость нефти марки Brent продолжила подниматься, игнорируя данные по буровым установкам от Baker Hughes, показавшие рост за неделю на 5 штук – до 1052 штук. В результате торгов «бочка» подорожала на 1,4% - до 78,2 доллара, также следует из данных Libertex. Основными драйверами роста продолжают выступать опасения по поводу поставок на мировой рынок из Ирана, Ливии, Венесуэлы. Стоит отметить, что укрепление рубля к «американцу», спрос на рисковые активы, который стал возвращаться в начале недели и нефтяные котировки позволили довольно высоко взлететь основным российским индексам фондового рынка, в частности, индексу Мосбиржи закрыться в нескольких шагах от исторического максимума. В понедельник оптимизм захватил не только азиатские, российские и европейские рынки. Американские индексы выросли на 0,88-1,31%. К пятничным данным по числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны, добавился позитив по объемам потребкредитования, данные которого почти в два раза превзошли ожидания аналитиков. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 1,31% - до 24776,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,88%, составив 7756,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,88%, до 2784,17 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и торгуются выше 78 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,08-0,21%: на индекс S&P 500 – на 0,08%, на индекс NASDAQ - на 0,21%, на индекс Dow Jones – на 0,17%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,33%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,28%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,16%, японский Nikkei 225 вырос на 0,66%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,06 рубля.
Рубль поддержат размещения ОФЗ Минфином, но надавит корректирующаяся нефть
Пара USD/RUB завершила торги во вторник снижением на 75 копеек – 61,74 рубля, пара EUR/RUB - на 89 копеек, до 72,56 рубля на поддержке котировок «черного золота», свидетельствуют данные Libertex. Стоимость нефти марки Brent продолжила подниматься на опасениях сокращения предложения на мировом рынке. В частности, забастовку объявил норвежский профсоюз работников нефтегазовой отрасли. В результате торгов «бочка» поднималась до 79,5 доллара, также следует из данных Libertex. Однако рост стоимости нефти притормозился перед выходом данных по запасам от Американского института нефти (API). Рост стоимости «черного золота» заразил оптимизмом во сторник и американские площадки. Кроме того, позитивно начался сезон квартальной корпоративной отчетности. PepsiCo сообщила о прибыли и выручке в прошлом квартале, которые превысили прогнозы экспертов. Американские индексы выросли на 0,04-0,58%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,58% - до 24919,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,04%, составив 7759,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,35%, до 2793,84 пункта, по данным Libertex. С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются, азиатские рынки снижаются вслед на опасениях реализации введения дополнительных торговых пошлин США, цены на нефть перешли к коррекции вниз и торгуются у уровня 78,2 долларов за баррель. Поддержку рублю могут принести аукционы Минфина РФ, который в среду предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, что существенно больше предложений предыдущих недель. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,72-0,94%: на индекс S&P 500 – на 0,72%, на индекс NASDAQ - на 0,94%, на индекс Dow Jones – на 0,82%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,67-1,92%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,67%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,92%, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,59%, при этом японский Nikkei 225 - на 1,02%. Хотя коммерческие запасы нефти в США от API показали за неделю, закончившеюся 6 июля, снижение на 1%, нефть на утренних торгах перешла к коррекционному снижению. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 60,7-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,3-73,8 рубля.