Додано: Сер 11 лип, 2018 09:57

Пара USD/RUB завершила торги во вторник снижением на 75 копеек – 61,74 рубля, пара EUR/RUB - на 89 копеек, до 72,56 рубля на поддержке котировок «черного золота», свидетельствуют данные Libertex. Стоимость нефти марки Brent продолжила подниматься на опасениях сокращения предложения на мировом рынке. В частности, забастовку объявил норвежский профсоюз работников нефтегазовой отрасли. В результате торгов «бочка» поднималась до 79,5 доллара, также следует из данных Libertex. Однако рост стоимости нефти притормозился перед выходом данных по запасам от Американского института нефти (API).Рост стоимости «черного золота» заразил оптимизмом во сторник и американские площадки. Кроме того, позитивно начался сезон квартальной корпоративной отчетности. PepsiCo сообщила о прибыли и выручке в прошлом квартале, которые превысили прогнозы экспертов. Американские индексы выросли на 0,04-0,58%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,58% - до 24919,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,04%, составив 7759,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,35%, до 2793,84 пункта, по данным Libertex.С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются, азиатские рынки снижаются вслед на опасениях реализации введения дополнительных торговых пошлин США, цены на нефть перешли к коррекции вниз и торгуются у уровня 78,2 долларов за баррель. Поддержку рублю могут принести аукционы Минфина РФ, который в среду предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, что существенно больше предложений предыдущих недель.Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,72-0,94%: на индекс S&P 500 – на 0,72%, на индекс NASDAQ - на 0,94%, на индекс Dow Jones – на 0,82%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,67-1,92%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,67%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,92%, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,59%, при этом японский Nikkei 225 - на 1,02%. Хотя коммерческие запасы нефти в США от API показали за неделю, закончившеюся 6 июля, снижение на 1%, нефть на утренних торгах перешла к коррекционному снижению. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 60,7-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,3-73,8 рубля.Иван Марчена, аналитик