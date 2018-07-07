Додано: П'ят 13 лип, 2018 09:26

Курс рубля в течение дня укреплялся к доллару и евро на фоне отскока цены на нефть более чем на 1% от уровней закрытия среды, по итогам которой стоимость «черного золота» обвалилась на 6%. Днем в четверг доллар терял максимально 42 копейки, евро – 58 копеек. Высокий спрос на ОФЗ в среду также отразился на настроениях инвесторов, поддержав рубль. На вечерних торгах нефтяные «медведи» попытались взять реванш, что несколько снизило укрепление рубля. В результате, пара USD/RUB завершила торги в четверг снижением на 10 копеек – 62,26 рубля, пара EUR/RUB - на 18 копеек, до 72,65 рубля, свидетельствуют данные Libertex.Американские индексы выросли на 0,87-1,39% на позитивной статистике по заявкам на пособие по безработице, показавшим снижение за неделю, и на данных по индексу потребительских цен. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 18 тысяч при прогнозах снижения показателя на 5 тысяч. Кроме того, сингапурский производитель полупроводников Broadcom заявил о намерении купить за 18,9 миллиарда долларов американского разработчика программного обеспечения CA Technologies. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,91% - до 24924,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,39%, составив 7823,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,87%, до 2798,29 пункта, по данным Libertex.С утра формируется умеренно позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки в основном поднимаются, но нефть теряет в цене, хотя и остается пока выше 74 долларов за баррель. Участники рынка будут соблюдать осторожность перед встречей президентов США и России в понедельник. Сегодня же в Соединенных Штатах отчитаются три крупнейших банка JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo&Co. Вечером выйдут данные по буровым от Baker Hughes.Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,28-0,36%: на индекс S&P 500 – на 0,28%, на индекс NASDAQ - на 0,36%, на индекс Dow Jones – на 0,33%. Азиатские рынки корректируются вверх в пределах 0,03-1,96%: австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, японский Nikkei 225 - на 1,96%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,31%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,31%, по-нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,7-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72-73,3 рубля.Иван Марчена, аналитик