Пара USD/RUB завершила торги в пятницу снижением на 14 копеек – 62,97 рубля, пара EUR/RUB ростом на 21 копейку, до 74 рублей на фоне роста европейской валюты на forex, свидетельствуют данные Libertex. Курс отечественной валюты против доллара поддержали высокие цены на нефть - выше 77 долларов за баррель и слабость американской валюты на международном валютном рынке. Стоимость нефти осталась высокой, несмотря на данные по буровым установкам от Baker Hughes, показавшие рост за неделю на 5 штук – до до 1052 штук. Американские индексы выросли в пятницу на 0,41-1,34% на фоне статистике по числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в пятницу вырос на 0,41% - до 24456,48пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,34%, составив 7688,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,85%, до 2759,82 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки поднимаются вслед за американскими индексами, цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и продолжают торговаться выше 77 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,33-0,54%: на индекс S&P 500 – на 0,33%, на индекс NASDAQ - на 0,34%, на индекс Dow Jones – на 0,54%. Азиатские рынки растут в пределах 0,22-1,86%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,22%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,86%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1,56%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 1,27%. Торговые войны, перешедшие в реальное выражение между США и Китаем 6 июля, а также давление Вашингтона на Иран и обвинения ОПЕК в манипулировании ценами на нефть пока не сказываются на курсе отечественной валюты. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,35-74,6 рубля.
Пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 49 копеек – 62,49 рубля, пара EUR/RUB - на 55 копеек, до 73,45 рубля на поддержке котировок «черного золота», свидетельствуют данные Libertex. Стоимость нефти марки Brent продолжила подниматься, игнорируя данные по буровым установкам от Baker Hughes, показавшие рост за неделю на 5 штук – до 1052 штук. В результате торгов «бочка» подорожала на 1,4% - до 78,2 доллара, также следует из данных Libertex. Основными драйверами роста продолжают выступать опасения по поводу поставок на мировой рынок из Ирана, Ливии, Венесуэлы. Стоит отметить, что укрепление рубля к «американцу», спрос на рисковые активы, который стал возвращаться в начале недели и нефтяные котировки позволили довольно высоко взлететь основным российским индексам фондового рынка, в частности, индексу Мосбиржи закрыться в нескольких шагах от исторического максимума. В понедельник оптимизм захватил не только азиатские, российские и европейские рынки. Американские индексы выросли на 0,88-1,31%. К пятничным данным по числу занятых в несельскохозяйственном секторе страны, добавился позитив по объемам потребкредитования, данные которого почти в два раза превзошли ожидания аналитиков. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 1,31% - до 24776,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,88%, составив 7756,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,88%, до 2784,17 пункта, по данным Libertex. С утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, цены на нефть демонстрируют позитивную динамику и торгуются выше 78 долларов за баррель. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,08-0,21%: на индекс S&P 500 – на 0,08%, на индекс NASDAQ - на 0,21%, на индекс Dow Jones – на 0,17%. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно: австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,33%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,28%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,16%, японский Nikkei 225 вырос на 0,66%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74,06 рубля.
Рубль поддержат размещения ОФЗ Минфином, но надавит корректирующаяся нефть
Пара USD/RUB завершила торги во вторник снижением на 75 копеек – 61,74 рубля, пара EUR/RUB - на 89 копеек, до 72,56 рубля на поддержке котировок «черного золота», свидетельствуют данные Libertex. Стоимость нефти марки Brent продолжила подниматься на опасениях сокращения предложения на мировом рынке. В частности, забастовку объявил норвежский профсоюз работников нефтегазовой отрасли. В результате торгов «бочка» поднималась до 79,5 доллара, также следует из данных Libertex. Однако рост стоимости нефти притормозился перед выходом данных по запасам от Американского института нефти (API). Рост стоимости «черного золота» заразил оптимизмом во сторник и американские площадки. Кроме того, позитивно начался сезон квартальной корпоративной отчетности. PepsiCo сообщила о прибыли и выручке в прошлом квартале, которые превысили прогнозы экспертов. Американские индексы выросли на 0,04-0,58%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,58% - до 24919,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,04%, составив 7759,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,35%, до 2793,84 пункта, по данным Libertex. С утра формируется негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы снижаются, азиатские рынки снижаются вслед на опасениях реализации введения дополнительных торговых пошлин США, цены на нефть перешли к коррекции вниз и торгуются у уровня 78,2 долларов за баррель. Поддержку рублю могут принести аукционы Минфина РФ, который в среду предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, что существенно больше предложений предыдущих недель. Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,72-0,94%: на индекс S&P 500 – на 0,72%, на индекс NASDAQ - на 0,94%, на индекс Dow Jones – на 0,82%. Азиатские рынки снижаются в пределах 0,67-1,92%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,67%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 1,92%, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,59%, при этом японский Nikkei 225 - на 1,02%. Хотя коммерческие запасы нефти в США от API показали за неделю, закончившеюся 6 июля, снижение на 1%, нефть на утренних торгах перешла к коррекционному снижению. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 60,7-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 71,3-73,8 рубля.
Рубль консолидируется у текущих значений на восстановлении внешнего фона
Пара USD/RUB завершила торги в среду ростом на 62 копейки – 62,36 рубля, пара EUR/RUB - на 27 копеек, до 72,83 рубля на фоне обвала нефти в район 73-74 доллара за баррель, свидетельствуют данные Libertex. Падению нефти марки Brent более чем на 7% способствовал ряд факторов: это и сообщение Национальной нефтяной компании Ливии о возобновлении добычи и экспорта «черного золота», и увеличение добычи нефти в июне Саудовской Аравией (согласно докладу ОПЕК), и растущие торговые войны между Вашингтоном и Пекином, которые давили на рынки с самого утра. Впрочем, стоит отметить устойчивость российской валюты, потерявшей к доллару всего около 1% по итогу торгов. Американские индексы снизились на 0,55-0,88% на фоне усиления торговых войн. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду снизился на 0,88% - до 24700,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,55%, составив 7716,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,71%, до 2774,02 пункта, по данным Libertex. Несмотря на провал нефтяных котировок в среду вечером с утра вновь формируется позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки поднимаются, цены на нефть демонстрируют корректируются вверх и торгуются выше 74 долларов за баррель. Тем не менее, в начале торгов, рубль, скорее всего, продолжит отыгрывать вчерашнее падение нефти. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,39-0,53%: на индекс S&P 500 – на 0,39%, на индекс NASDAQ - на 0,53%, на индекс Dow Jones – на 0,43%. Азиатские рынки корректируются вверх в пределах 0,7-2,34%: австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,9%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite - на 2,34%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 1%, при этом японский Nikkei 225 - на 1,36%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,3-63,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,2-73,5 рубля.
Курс рубля в течение дня укреплялся к доллару и евро на фоне отскока цены на нефть более чем на 1% от уровней закрытия среды, по итогам которой стоимость «черного золота» обвалилась на 6%. Днем в четверг доллар терял максимально 42 копейки, евро – 58 копеек. Высокий спрос на ОФЗ в среду также отразился на настроениях инвесторов, поддержав рубль. На вечерних торгах нефтяные «медведи» попытались взять реванш, что несколько снизило укрепление рубля. В результате, пара USD/RUB завершила торги в четверг снижением на 10 копеек – 62,26 рубля, пара EUR/RUB - на 18 копеек, до 72,65 рубля, свидетельствуют данные Libertex. Американские индексы выросли на 0,87-1,39% на позитивной статистике по заявкам на пособие по безработице, показавшим снижение за неделю, и на данных по индексу потребительских цен. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю снизилось на 18 тысяч при прогнозах снижения показателя на 5 тысяч. Кроме того, сингапурский производитель полупроводников Broadcom заявил о намерении купить за 18,9 миллиарда долларов американского разработчика программного обеспечения CA Technologies. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,91% - до 24924,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,39%, составив 7823,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,87%, до 2798,29 пункта, по данным Libertex. С утра формируется умеренно позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки в основном поднимаются, но нефть теряет в цене, хотя и остается пока выше 74 долларов за баррель. Участники рынка будут соблюдать осторожность перед встречей президентов США и России в понедельник. Сегодня же в Соединенных Штатах отчитаются три крупнейших банка JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo&Co. Вечером выйдут данные по буровым от Baker Hughes. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,28-0,36%: на индекс S&P 500 – на 0,28%, на индекс NASDAQ - на 0,36%, на индекс Dow Jones – на 0,33%. Азиатские рынки корректируются вверх в пределах 0,03-1,96%: австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,03%, японский Nikkei 225 - на 1,96%, гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,31%, при этом индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,31%, по-нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,7-62,8 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72-73,3 рубля.
Рубль заляжет в боковик, ожидая результатов встречи в Хельсинки
Курс рубля после дневного роста к евро и умеренного снижения к доллару на фоне позитивных ожиданий от встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки на вечерних торгах растерял уверенность и заметно снизился к обеим валютам на фоне фиксации прибыли перед выходными. Вечером в пятницу вышли данные от американской компании Baker Hughes, a GE Company, согласно которым за неделю, завершившуюся 13 июля, число буровых выросло в стране на две штуки. Для рынка нефти эта информация оказалась не столь существенной, как новости о продолжении забастовки в Норвегии и протестах рабочих нефтегазовой сферы в Ираке, которые толкнули котировки вверх. Впрочем, на колебаниях рубля это никак не сказалось. В результате, пара USD/RUB завершила торги в пятницу ростом на 31 копейку – 62,56 рубля, пара EUR/RUB - на 44 копейки, до 73,09 рубля, свидетельствуют данные Libertex. Американские индексы умеренно выросли на 0,03-0,38% на позитивной статистике и на фоне отчетов финансовых корпораций. Так, JP Morgan Chase и Citigroup увеличили чистую прибыль как по итогам полугодия, так и по итогам квартала. В свою очередь, индекс экономических ожиданий в США в июле вырос до 86,4 пункта с 86,3 пункта месяцем ранее. В тоже время Wells Fargo снизила чистую прибыль за второй квартал на 11%, что не позволило индексам показать лучшую динамику. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,38% - до 25019,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,03%, составив 7825,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,11%, до 2801,31 пункта, по данным Libertex. С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки в основном падают, но нефть корректируется вниз, хотя и остается пока выше 74,5 доллар за баррель. Участники рынка будут соблюдать осторожность перед встречей президентов США и России, которая начнется в понедельник в 13.00 мск. Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,02-0,13%: на индекс S&P 500 – на 0,03%, на индекс NASDAQ - на 0,02%, на индекс Dow Jones – на 0,13%. Азиатские рынки преимущественно снижаются на статистике из Китая в пределах 0,2-1%: австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,31%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,1%, в тоже время японский Nikkei 225 вырос на 1,85%. По-нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,45-73,7 рубля. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Курс рубля в течение дня укреплялся к доллару и евро на фоне встречи президентов России и США в Хельсинки. Некоторое снижение геополитических рисков дало возможность отечественной валюте проигнорировать провал нефти, упавшей ниже 72 долларов на фоне опасений участников рынка роста ее добычи. Помимо возможного роста добычи «тяжелой» нефти, на рынке может увеличиться добыча сланцевой нефти в США, о чем свидетельствует прогноз Минэнерго страны. Ведомство предполагает, что в августе по сравнению с июлем добыча сланцевой нефти может повыситься на на 143 тысячи баррелей в сутки. В результате, пара USD/RUB завершила торги в понедельник снижением на 23 копейки – 62,33 рубля, пара EUR/RUB - на 10 копеек, до 72,99 рубля, свидетельствуют данные Libertex. Американские индексы закрыли торги разнонаправлено на фоне отчетностей корпораций и снижения стоимости акций компаний энергетического сектора. Так, Bank of America Corp. увеличил чистую прибыль на 31,2% до 13,7 миллиарда долларов. Акции инвесткомпании BlackRock снизились на 0,62%, несмотря на рост активов под управлением во втором квартале текущего года. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в понедельник вырос на 0,18% - до 25064,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,26%, составив 7805,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,1%, до 2798,43 пункта, по данным Libertex. С утра формируется умеренно негативный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, азиатские рынки также движутся разнонаправлено, нефть пытается скорректироваться вверх и закрепиться выше 72 долларов за баррель. Участники рынка будут соблюдать осторожность в ожидании вечерней публикации данных от Американского института нефти. Сейчас на рубль оказывает влияние больше факторов давления, чем роста. Фьючерсы на американские индексы разнонаправлено: на индекс S&P 500 снижается на 0,04%, на индекс NASDAQ - на 0,21%, на индекс Dow Jones поднимается на 0,05%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,61%, гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,16%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,8%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,44%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 61,8-62,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,4-73,6 рубля.