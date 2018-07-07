Додано: Пон 16 лип, 2018 09:36

Курс рубля после дневного роста к евро и умеренного снижения к доллару на фоне позитивных ожиданий от встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки на вечерних торгах растерял уверенность и заметно снизился к обеим валютам на фоне фиксации прибыли перед выходными. Вечером в пятницу вышли данные от американской компании Baker Hughes, a GE Company, согласно которым за неделю, завершившуюся 13 июля, число буровых выросло в стране на две штуки. Для рынка нефти эта информация оказалась не столь существенной, как новости о продолжении забастовки в Норвегии и протестах рабочих нефтегазовой сферы в Ираке, которые толкнули котировки вверх. Впрочем, на колебаниях рубля это никак не сказалось. В результате, пара USD/RUB завершила торги в пятницу ростом на 31 копейку – 62,56 рубля, пара EUR/RUB - на 44 копейки, до 73,09 рубля, свидетельствуют данные Libertex.Американские индексы умеренно выросли на 0,03-0,38% на позитивной статистике и на фоне отчетов финансовых корпораций. Так, JP Morgan Chase и Citigroup увеличили чистую прибыль как по итогам полугодия, так и по итогам квартала. В свою очередь, индекс экономических ожиданий в США в июле вырос до 86,4 пункта с 86,3 пункта месяцем ранее. В тоже время Wells Fargo снизила чистую прибыль за второй квартал на 11%, что не позволило индексам показать лучшую динамику. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг вырос на 0,38% - до 25019,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,03%, составив 7825,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,11%, до 2801,31 пункта, по данным Libertex.С утра формируется смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы растут, азиатские рынки в основном падают, но нефть корректируется вниз, хотя и остается пока выше 74,5 доллар за баррель. Участники рынка будут соблюдать осторожность перед встречей президентов США и России, которая начнется в понедельник в 13.00 мск.Фьючерсы на американские индексы умеренно растут в пределах 0,02-0,13%: на индекс S&P 500 – на 0,03%, на индекс NASDAQ - на 0,02%, на индекс Dow Jones – на 0,13%. Азиатские рынки преимущественно снижаются на статистике из Китая в пределах 0,2-1%: австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,4%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,31%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,1%, в тоже время японский Nikkei 225 вырос на 1,85%. По-нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62-63,1 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,45-73,7 рубля.Иван Марчена, аналитик