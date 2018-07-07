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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:38

Фондовый рынок Европы может потерять до 3-4% на фоне нарастания геополитической напряженности

Европейский фондовый рынок в ближайшей перспективе будет оставаться под давлением из-за набирающей обороты торговой войны с США. Можно ожидать, что основные фондовые индексы Европы могут потерять до 3-4%.

Так, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что он готов ввести ввозные пошлины на весь китайский импорт. Он также высказался о том, что валюты Европы и Китая искусственно занижены, и выразил недовольство тем, что ФРС, наоборот, повышает ставку.

Как отметил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, Европа и США фактически начали торговую войну. Если США введет пошлины на европейские автомобили, то Европе придется принять симметричные меры, пригрозил он. Также можно говорить и о риске валютных войн.

В виду этого можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе под наибольшим давлением окажутся акции европейских автопроизводителей, такие как Volkswagen, Daimler, Peugeot, Fiat Chrysler Automobiles.


Также негативное влияние на европейский рынок будет оказывать и неопределенность на рынке нефти. Там произошел очередной виток снижения цен после заявлений представителей G20 о том, что риски для мировой экономики повышаются на фоне геополитической напряженности.

При этом риск торговой и валютной войны негативно сказывается на курсе американской валюты, что приводит к росту курса евро в паре евро/доллар.
Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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