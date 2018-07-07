Додано: Сер 25 лип, 2018 09:55

Пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 26 копеек – 63,33 рубля, пара EUR/RUB - на 22 копейки, до 73,98 рубля на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о возможном влиянии России на предстоящие промежуточные выборы в США, свидетельствуют данные Libertex. Масла в огонь добавили и американские сенаторы, считающие, что необходимо усилить санкционное давление на Россию. В итоге рубль резко изменил направление движения: если до словесных интервенций он укреплялся к обеим валютам на порядка 30 копеек, то после этого стал терять порядка 30-40 копеек. Цены на нефть закрепились выше 74 долларов за баррель по марке Brent на данных по запасам от Американского института нефти, которые показали большее снижение, чем ожидали аналитики.Американские индексы во вторник преимущественно выросли на отчетах компаний. В частности, телекоммуникационный оператор Verizon Communications в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 11% до 8,912 миллиарда долларов (в годовом исчислении). Материнская компания Google - Alphabet увеличила чистую прибыль в первом полугодии на порядка 40% - до 12,596 миллиарда долларов. В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,79% - до 25241,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ символически снизился на 0,01%, составив 7840,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,48%, до 2820,4 пункта.С утра вновь сформировался смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно, азиатские рынки также показывают разнонаправленную динамику, цены на нефть торгуются выше 74 долларов за баррель. Рост нефтяных котировок, предложение Минфином ОФЗ на 35,2 миллиарда рублей, а также пик Налогового периода поддержат рубль. Сегодня Трамп встречается с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,9-63,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,3-74,6 рубля.Иван Марчена, аналитик