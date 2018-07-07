Фондовый рынок Европы может потерять до 3-4% на фоне нарастания геополитической напряженности
Европейский фондовый рынок в ближайшей перспективе будет оставаться под давлением из-за набирающей обороты торговой войны с США. Можно ожидать, что основные фондовые индексы Европы могут потерять до 3-4%.
Так, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что он готов ввести ввозные пошлины на весь китайский импорт. Он также высказался о том, что валюты Европы и Китая искусственно занижены, и выразил недовольство тем, что ФРС, наоборот, повышает ставку.
Как отметил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр, Европа и США фактически начали торговую войну. Если США введет пошлины на европейские автомобили, то Европе придется принять симметричные меры, пригрозил он. Также можно говорить и о риске валютных войн.
В виду этого можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе под наибольшим давлением окажутся акции европейских автопроизводителей, такие как Volkswagen, Daimler, Peugeot, Fiat Chrysler Automobiles.
Также негативное влияние на европейский рынок будет оказывать и неопределенность на рынке нефти. Там произошел очередной виток снижения цен после заявлений представителей G20 о том, что риски для мировой экономики повышаются на фоне геополитической напряженности.
При этом риск торговой и валютной войны негативно сказывается на курсе американской валюты, что приводит к росту курса евро в паре евро/доллар. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Обзор: нефть топчется около $73, рубль растет 3-й день
Цена на нефть (сентябрьский фьючерс) во вторник 24 июля к 15.07 повышалась с начала торгов на 0,05% до 73,10 доллара за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" колеблется во вторник без определенной динамики в попытке закрепиться на круглой отметке 73 доллара за баррель сорта Brent. С одной стороны, игроки рынка опасаются нехватки в ближайшее время сырья из-за санкций США против Ирана, которые будут восстановлены с 4 ноября. С другой, наращивание добычи странами ОПЕК+ в рамках компенсации перевыполнения программы по ее сокращению оказывает сдерживающее влияние на рынок нефти. Позже во вторник Американский институт нефти (API) опубликует данные по динамике запасов "черного золота" в США на прошлой неделе. Ожидается снижение показателя на 3,2 миллиона баррелей после роста на 5,8 миллиона неделей ранее. Рубль живет своей жизнью, реагируя на надежды об ослаблении санкционного режима после вчерашних новостей по "Русалу". Кроме того, инициативы ЦБ РФ о повышении нормы резервирования по валютным вкладам косвенно делают рубль более привлекательным. Наконец, налоговый период июля заставляет экспортеров наращивать продажу валюту, что поддерживает рубль. В итоге, курс доллара третий день подряд снижается, и к 15.05 мск он терял с начала торгов 0,5% до 62,77 рубля, евро - 0,4% до 73,48 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent колеблется около отметки 4600. До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,3-63,3 рубля, евро – в коридоре 72,9-74,1 рубля.
Площадки будут ожидать результатов переговоров Трампа и Юнкера
Пара USD/RUB завершила торги во вторник ростом на 26 копеек – 63,33 рубля, пара EUR/RUB - на 22 копейки, до 73,98 рубля на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о возможном влиянии России на предстоящие промежуточные выборы в США, свидетельствуют данные Libertex. Масла в огонь добавили и американские сенаторы, считающие, что необходимо усилить санкционное давление на Россию. В итоге рубль резко изменил направление движения: если до словесных интервенций он укреплялся к обеим валютам на порядка 30 копеек, то после этого стал терять порядка 30-40 копеек. Цены на нефть закрепились выше 74 долларов за баррель по марке Brent на данных по запасам от Американского института нефти, которые показали большее снижение, чем ожидали аналитики. Американские индексы во вторник преимущественно выросли на отчетах компаний. В частности, телекоммуникационный оператор Verizon Communications в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 11% до 8,912 миллиарда долларов (в годовом исчислении). Материнская компания Google - Alphabet увеличила чистую прибыль в первом полугодии на порядка 40% - до 12,596 миллиарда долларов. В итоге, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,79% - до 25241,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ символически снизился на 0,01%, составив 7840,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,48%, до 2820,4 пункта. С утра вновь сформировался смешанный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно, азиатские рынки также показывают разнонаправленную динамику, цены на нефть торгуются выше 74 долларов за баррель. Рост нефтяных котировок, предложение Минфином ОФЗ на 35,2 миллиарда рублей, а также пик Налогового периода поддержат рубль. Сегодня Трамп встречается с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,9-63,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73,3-74,6 рубля.