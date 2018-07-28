Додано: Чет 26 лип, 2018 10:14

Курс рубля в течение дня укреплялся к доллару и евро, несмотря на ухудшение геополитического фона. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером написал в твиттере о возможном влиянии России на предстоящие промежуточные выборы в США на стороне демократов, американские сенаторы написали письмо в Минфин о том, что необходимо усилить санкционное давление на Россию. Однако предстоящие каникулы у сенаторов отодвинули какое-либо решение по этому вопросу. Кроме того, нефть продолжила колебаться выше 74 долларов за баррель на фоне данных по запасам от Минэнерго США. В результате, пара USD/RUB завершила торги в среду снижением на 51 копейку – 62,82 рубля, пара EUR/RUB - на 30 копеек, до 73,68 рубля, свидетельствуют данные Libertex.Американские индексы закрыли торги ростом, причем NASDAQ обновил исторический максимум, несмотря на падение акций Facebook на порядка 20%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones в среду вырос на 0,68% - до 25414,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,17%, составив 7932,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,91%, до 7932,24 пункта, по данным Libertex.С утра формируется умеренно позитивный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, азиатские рынки преимущественно снижаются, нефть растет и торгуется выше 74,5 доллара за баррель. Снижение азиатских рынков происходит на фоне сохраняющихся опасений по поводу торговых войн между Вашингтоном и Пекином. Сегодня пройдет очередное заседание Европейского центрального банка. Участники рынка будут ожидать комментариев главы ЕЦБ Марио Драги.Фьючерсы на американские индексы движутся разнонаправлено: на индекс S&P 500 снижается на 0,18%, на индекс NASDAQ - на 0,79%, на индекс Dow Jones поднимается на 0,13%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,06%, гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 0,61%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite -на 0,74%, японский Nikkei 225 - на 0,12%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,3-63,3 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 73-74,3 рубля.Иван Марчена, аналитик