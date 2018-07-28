Додано: Вів 25 вер, 2018 10:19

Торги вторника на российском рынке акций вероятно, начнутся небольшим снижением на фоне негативной динамики на основных торгов площадках из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем, но поддержку российским индексам продолжит оказывать дорогая нефть.Российский рынок акций накануне продемонстрировал рост индексов и даже обновил свой исторический максимум на фоне дорожающей нефти, цена на которую поднялась выше отметки $80 за баррель марки Brent.По итогам торгов понедельника индекс Мосбиржи повысился на 0,13%, до 2430,01 пункта, индекс РТС - на 1,17%, до 1162,98 пункта. При этом долларовый индекс РТС показал более активный рост из-за укрепления курса рубля.Курс доллара расчетами «завтра» вечером в понедельник снижался на 57 копеек, до 65,84 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 77,42 рубля.При этом с утра во вторник основные азиатские индексы не показывают единой динамики на фоне опасения относительно дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем. При этом биржиЮжной Кореи и Гонконга будут закрыты в связи с праздниками.Американские же биржи в понедельник в основном закрылись "в минусе" на фоне вступления в силу с 24 сентября взаимных торговых пошлин США и Китая. Теперь участники рынка ждут заседания банковского регулятора (25 и 26 сентября), на котором может быть решено повысить ставку до 2-2,25%.Основные европейские индексы также закрыли торги понедельника снижением. Пр этом среди лидеров падения оказались акции автопроизводителей.Стоимость нефти при этом выросла почти на 3% и закрепилась выше психологической отметки $80 за баррель марки Brent после решения министерского комитета ОПЕК+придерживаться 100%-ного выполнения "венского соглашения".Иван Марчена, аналитик