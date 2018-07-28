Рынок акций РФ и рубль могут «пойти вниз» с утра в понедельник на фоне негатива на мировых рынках
Торги понедельника на российском рынке акций, вероятно, начнутся негативно, несмотря на рост цен на мировом рынке нефти, из-за и общего неблагоприятного новостного фона в мире. Вечером в пятницу рубль снизился против доллара (примерно на 25 копеек) и в меньшей степени к евро (на 8-10 копеек). При этом российский рынок акций вырос на фоне позитива на зарубежных площадках. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 1,08% - до 2426,8 пункта, индекс РТС - на 0,78%, до 1149,53 пункта. В понедельник вступают в силу пошлины в размере 10% на товары из Китая на $200 млрд. В ответ Китай введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом $60 млрд.
Американские фондовые индексы в пятницу показали негативную динамику, за исключением индекса Dow Jones, который вновь обновил свой исторический максимум. Участники американского рынка ожидают повышения ставки по итогам заседания банковского регулятора страны 26 сентября. Азиатские индексы снижаются в понедельник на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем – Китай отменил торговые переговоры с США. При этом Биржи Китая, Южной Кореи и Японии закрыты в связи с праздниками. Между тем, поддержку российскому рынку акций и рублю могут оказать растущие цены на нефть. Они пошли наверх выше отметки $79 за баррель марки Brent после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет договорился продолжить стремиться к 100%-ному уровню выполнения условий «венского соглашения». Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ немного снизится на открытии, но его поддержит дорогая нефть
Торги вторника на российском рынке акций вероятно, начнутся небольшим снижением на фоне негативной динамики на основных торгов площадках из-за эскалации торгового конфликта между США и Китаем, но поддержку российским индексам продолжит оказывать дорогая нефть.
Российский рынок акций накануне продемонстрировал рост индексов и даже обновил свой исторический максимум на фоне дорожающей нефти, цена на которую поднялась выше отметки $80 за баррель марки Brent.
По итогам торгов понедельника индекс Мосбиржи повысился на 0,13%, до 2430,01 пункта, индекс РТС - на 1,17%, до 1162,98 пункта. При этом долларовый индекс РТС показал более активный рост из-за укрепления курса рубля.
Курс доллара расчетами «завтра» вечером в понедельник снижался на 57 копеек, до 65,84 рубля, курс евро — на 65 копеек, до 77,42 рубля. При этом с утра во вторник основные азиатские индексы не показывают единой динамики на фоне опасения относительно дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем. При этом биржи
Южной Кореи и Гонконга будут закрыты в связи с праздниками.
Американские же биржи в понедельник в основном закрылись "в минусе" на фоне вступления в силу с 24 сентября взаимных торговых пошлин США и Китая. Теперь участники рынка ждут заседания банковского регулятора (25 и 26 сентября), на котором может быть решено повысить ставку до 2-2,25%.
Основные европейские индексы также закрыли торги понедельника снижением. Пр этом среди лидеров падения оказались акции автопроизводителей.
Стоимость нефти при этом выросла почти на 3% и закрепилась выше психологической отметки $80 за баррель марки Brent после решения министерского комитета ОПЕК+придерживаться 100%-ного выполнения "венского соглашения". Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Открытие рынка акций РФ может быть неоднозначным на фоне отката цен на нефть ниже $82
Открытие российского рынка акций в среду может быть неоднозначным на фоне некоторого снижения ценна нефть, откатившихся вниз от отметки $82 за баррель марки Brent, и разнонаправленной динамики мировых индексов. Накануне российский фондовый рынок закрыл торги уверенным ростом, обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи и поднявшись к максимумам с конца июля по индексу РТС. Индекс Мосбиржи вырос по итогам торгового дня на 0,58%, до 2444,22 пункта, индекс РТС - на 0,52%, до 1169,07 пункта. Рубль при этом незначительно изменялся по отношению к доллару и евро, потеряв к ним вечером во вторник буквально несколько копеек. Азиатские индексы с утра в среду уверенно растут, прибавляя 0,8-1,6%, так как инвесторы ждут поддержки китайской экономики властями страны после обострения торгового конфликта с США. В среду участники рынка ожидают решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике. Рынок прогнозирует очередное повышение ставки - до отметки 2-2,25% с текущего уровня в 1,75-2%.
Рынок акций РФ откроется снижением на фоне дешевеющей после ожидаемого решения ФРС по ставке нефти
Российский рынок акций в четверг может продолжить нисходящее движение на фоне преимущественно негативной динамики мировых торговых площадок, которые не отреагировали на ожидаемое решение ФРС США по увеличению ставки. Накануне российский рынок акций показал снижение основных индексов на фоне ослабления рубля, последовавшего за падением мировых цен на нефть. Индекс Мосбиржи по итогам сессии снизился 0,69% - до 2427,29 пункта, индекс РТС - на 0,71%, до 1160,78 пункта.
Фондовые индексы США в среду потеряли 0,2-0,4% после ожидаемого повышения ставки Федрезервом на 0,25 п.п. - до 2-2,25% годовых, как и думало большинство аналитиков. ФРС также сохранила прогноз по поводу четырех повышений ставки до конца года. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ и рубль пойдут к новым локальным максимумам на внешнем позитиве
Российский фондовый рынок и рубль на торгах в пятницу, вероятно, покажут восходящую динамику и пойдут к новым локальным максимумам на фоне роста цен на нефть и преимущественно позитивных настроений на мировых биржах. Российский рынок акций накануне обновил максимумы на фоне дорогой нефти и снижения риска введения новых американских санкций.
Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,95%, до 2474,57 пункта, индекс РТС - на 2,33%, до 1187,88 пункта — максимума с 16 июля. Рубль в четверг вечером прибавлял 36 копеек к доллару, поднявшись до 65,44 рубля, и 85 копеек к евро — рост до 76,42 рубля. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Фондовый рынок РФ стартует ростом на фоне цены нефти выше $83
Российский фондовый рынок, вероятно, начнет торги понедельника позитивной динамикой на фоне роста цен на нефть выше отметки $83 за баррель марки Brent. Российский рынок акций по итогам торгов в пятницу немного подрос, отыгрывая дорожающую нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи символически укрепился на 0,03% - до 2475,36 пункта, в течение дня он в очередной раз обновил исторический максимум. Индекс РТС в пятницу вырос на 0,35%, до 1192,04 пункта. Рубль в конце прошлой недели также укрепился против доллара и евро, обновив свои локальные максимумы. Курс доллара расчетами «завтра» вечером в пятницу снижался на 15 копеек — до 65,48 рубля, курс евро — на 36 копеек — до 76,01 рубля.
Фондовые индексы США по итогам пятницы в основном немного выросли, несмотря на публикацию неоднозначной статистики. Так, индекс потребительских настроений в стране в сентябре вырос до 100,1 пункта, оказавшись ниже прогнозов. Потребительские доходы в США в августе выросли на $60,3 млрд, что совпало с ожиданиями участников рынка.
Рынок акций РФ вырастет во вторник на фоне улучшения мирового торгового климата
Фондовый рынок России вырастет на открытии торгов во вторник на фоне улучшения настроений инвесторов на мировых площадках после того, как США достигли торговой договоренности с Канадой и Мексикой.
Индекс Мосбиржи по итогам торгов понедельника снизился на 0,13% - до 2472,22 пункта, индекс РТС - на 0,06%, до 1191,28 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи установил очередной исторический максимум, достигнув отметки 2493,8 пункта. Курс доллара в течение дня рос чуть более чем на 10 копеек — до 65,7 рубля, курс евро — примерно настолько же, до 76,2 рубля.
Основные фондовые рынки Азии во вторник снизились на 0,1-1,6% из-за выхода слабой статистики по экономике Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики страны в сентябре составил 50,8 пункта, тогда как рынок ожидал значения в 51,2 пункта. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Торги среды на рынке акций РФ откроются "в минусе" на фоне снижения цен на нефть и распродаж в Азии и Европе
Фондовый рынок России на открытии торгов в среду, вероятно, покажет небольшое снижение индексов на фоне удешевления нефти и распродаж на рынках Азии и Европы, связанных с опасениями по поводу ситуации в Италии. Накануне индекс Мосбиржи ослабел на 0,91% - до 2449,7 пункта, индекс РТС - на 0,81%, до 1181,61 пункта. Курс доллара расчетами «завтра» вырос вечером во вторник на 30 копеек — до 66,3 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 75,5 рублей.
Основные азиатские биржи в среду показывают преимущественно негативную динамику из-за неоднозначной ситуации в Италии, где бюджет на 2019 год будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП.
Фондовые индексы Европы завершили торги вторника снижением на 0,2-0,4%. Помимо ситуации с дефицитным бюджетом Италии участников рынка также волнуют разговоры о возможном возврате Италии к собственной валюте вместо евро. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Фондовый рынок РФ в четверг немного скорректируется после бурного роста
Фондовый рынок России в четверг может немного скорректироваться вниз после роста к историческим максимум накануне - на фоне снижения цены на нефть и падения японского фондового индекса.
Российский рынок акций накануне обновил свой исторический максимум по индексу Мосбиржи. Он рос в основном за счет акций нефтегазового сектора на фоне заявлений президента России Владимира Путина относительно перспектив отрасли.
По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 1,80%, до 2493,91 пункта, а в течение дня он обновил исторический максимум 2501,78 пункта. Индекс РТС вырос на 1,22%, до 1196,03 пункта. Азиатские индексы в четверг торгуются разнонаправленно. Японсий индекс Nikkei снижается на 0,3% в рамках коррекции к предыдущему росту на фоне ослабления курса йены. Фондовые индексы США в среду выросли на 0,2-,3%, а индекс Dow Jones обновил рекорд после выхода сильной статистики. Так, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 230 тысяч по сравнению с показателем августа, тогда как участники рынка ожидали роста лишь на 187 тысяч. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,6%, тогда как эксперты прогнозировали его снижение до 58,1%. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Фондовый рынок России вновь откроет торги пятницы снижением основных индексов на фоне распродаж на мировых торговых площадках, падения цен на нефть и возможного введения новых антироссийских санкций.
Ранее глава глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил о возможном введении новых санкций против России после того, что она, по мнению Великобритании, попыталась совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия.
Российский рынок акций накануне значительно снизился из-за новых угроз введения санкций против России. Индекс Мосбиржи по итогам торгов сократился на 1,16%, до 2465,03 пункта, индекс РТС - на 2,95%, до 1160,76 пункта.
Также существенное падение, из-за угроз новых санкций и на фоне снижения цен на нефть, наблюдалось в четверг и на российском валютном рынке. Вечером курс доллара на Мосбирже рос более чем на 1 рубль, курс евро — на 1,3 рубля.