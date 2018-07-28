Рынок акций РФ, вероятно, начнет торги понедельника в отрицательной области на фоне преимущественного негатива на мировых торговых площадках и снижения цен на нефть.
Российский фондовый рынок пятницу снизился по основным индексам на фоне негативной динамики мировых рынков. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,57% - до 2450,9 пункта, а индекс РТС - на 0,12%, до 1159,33 пункта.
Снижение азиатских рынков в понедельник достигает 3%, они падают под предводительством бирж Китая, которые открылись после долгих выходных и начали отыгрывать весь в мире накопившийся негатив. При этом удержать их от падения не смогли даже новые меры ЦБ Китая по поддержке экономики страны. Китайский финансовый регулятор с 15 октября снизил норму обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 б.п.
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