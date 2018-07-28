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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:42

Торги на рынке акций РФ откроются «в минусе» из-за распродаж на мировых биржах и снижения цен на нефть

Рынок акций РФ, вероятно, начнет торги понедельника в отрицательной области на фоне преимущественного негатива на мировых торговых площадках и снижения цен на нефть.
Российский фондовый рынок пятницу снизился по основным индексам на фоне негативной динамики мировых рынков. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,57% - до 2450,9 пункта, а индекс РТС - на 0,12%, до 1159,33 пункта.
Снижение азиатских рынков в понедельник достигает 3%, они падают под предводительством бирж Китая, которые открылись после долгих выходных и начали отыгрывать весь в мире накопившийся негатив. При этом удержать их от падения не смогли даже новые меры ЦБ Китая по поддержке экономики страны. Китайский финансовый регулятор с 15 октября снизил норму обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 б.п.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 07:33

Рынок акций РФ может немного подрасти на фоне вновь пошедшей в рост нефти

Российский рынок акций, который перед открытием торгов во вторник получил негативные сигналы с мировых торговых площадок, все же имеет шансы немного подрасти на открытии из-за возобновивших рост цен на нефть.

Накануне российский рынок показывал слабые колебания по основным индексам. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,14%, до 2454,28 пункта, индекс РТС снизился на 0,09%, до 1158,25 пункта.
Курс доллара на Мосбирже вечером в понедельник повышался на 1 копейку — до 66,61 рубля, курс евро снижался на 17 копеек, до 76,54 рубля
.
Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе на 0,2-0,7% на фоне опасений по поводу ускорения повышения ставки ФРС США.

В пользу нового повышения ставки говорит рост доходности десятилетних казначейских облигаций США до максимальных показателей с 2011 года.

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