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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 10:42

Торги на рынке акций РФ откроются «в минусе» из-за распродаж на мировых биржах и снижения цен на нефть

Рынок акций РФ, вероятно, начнет торги понедельника в отрицательной области на фоне преимущественного негатива на мировых торговых площадках и снижения цен на нефть.
Российский фондовый рынок пятницу снизился по основным индексам на фоне негативной динамики мировых рынков. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,57% - до 2450,9 пункта, а индекс РТС - на 0,12%, до 1159,33 пункта.
Снижение азиатских рынков в понедельник достигает 3%, они падают под предводительством бирж Китая, которые открылись после долгих выходных и начали отыгрывать весь в мире накопившийся негатив. При этом удержать их от падения не смогли даже новые меры ЦБ Китая по поддержке экономики страны. Китайский финансовый регулятор с 15 октября снизил норму обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 б.п.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 07:33

Рынок акций РФ может немного подрасти на фоне вновь пошедшей в рост нефти

Российский рынок акций, который перед открытием торгов во вторник получил негативные сигналы с мировых торговых площадок, все же имеет шансы немного подрасти на открытии из-за возобновивших рост цен на нефть.

Накануне российский рынок показывал слабые колебания по основным индексам. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,14%, до 2454,28 пункта, индекс РТС снизился на 0,09%, до 1158,25 пункта.
Курс доллара на Мосбирже вечером в понедельник повышался на 1 копейку — до 66,61 рубля, курс евро снижался на 17 копеек, до 76,54 рубля
.
Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе на 0,2-0,7% на фоне опасений по поводу ускорения повышения ставки ФРС США.

В пользу нового повышения ставки говорит рост доходности десятилетних казначейских облигаций США до максимальных показателей с 2011 года.

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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:01

Торги среды на рынке акций РФ начнутся без единой динамики при давлении цен на нефть

Российский фондовый рынок в среду может начать торговую сессию разнонаправленно на фоне соответствующей динамики на мировых торговых площадках. Давление на него будут оказывать снижающиеся цены на нефть.
Российский рынок акций накануне закрылся без единой динамики, несмотря на укрепление рубля. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,43% - до 2443,83 пункта, индекс РТС вырос на 0,11%, до 1159,47 пункта. Курс доллара вечером во вторник снижался почти на 40 копеек — до 66,18 рубля, курс евро — почти на 50 копеек, до 76,02 рубля.
Основные американские фондовые индексы во вторник также закрыли сессию разнонаправленно на фоне снижения доходности американских гособлигация и на фоне ухудшения прогноза по росту мирового ВВП от Международного валютного фонда. Так, МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в 2018 и 2019 годах составит 3,7%. Фонд также понизил прогноз роста ВВП США в 2019 году на 0,2 п.п.— до 2,5% из-за торговых проблем с Китаем.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:17

Фондовый рынок РФ может потерять 3-4% на фоне распродаж на мировых рынках

Российский рынок акций в четверг может показать довольно существенное снижение основных индексов – на 3-4% -на фоне ощутимого снижения цен на нефть и распродаж на фондовых биржах США и Азии в связи с ростом доходности американских гособлигаций.
Накануне в первой половине дня российским индексам удалось немного подрасти на фоне укрепления рубля, однако затем они перешли к снижению из-за ухудшения внешних сигналов. Индекс Мосбиржи по итогам сессии снизился на 1,07% - до 2417,69 пункта, индекс РТС - на 1,39%, до 1143,35 пункта. По итогам дня рубль также сильно ослабел по отношению к доллару и евро. Вечером в среду курс доллара расчетами «завтра» рос на 65 копеек — до 66,9 рубля, курс евро —более чем на 90 копеек, до 77 рублей.
Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли до 4% на фоне продолжающегося роста доходности 10-летних американских гособлигаций. Этот показатель продолжает оставаться на максимумах с 2011 года. Президент США Дональд Трамп на фоне падения фондового рынка заявил, что Федеральная резервная система «спятила» с повышением учетной ставки. Основные фондовые индексы Азии в четверг теряют до 5% вслед за американскими биржевыми индикаторами.
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