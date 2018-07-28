Додано: Чет 11 жов, 2018 08:17

Российский рынок акций в четверг может показать довольно существенное снижение основных индексов – на 3-4% -на фоне ощутимого снижения цен на нефть и распродаж на фондовых биржах США и Азии в связи с ростом доходности американских гособлигаций.Накануне в первой половине дня российским индексам удалось немного подрасти на фоне укрепления рубля, однако затем они перешли к снижению из-за ухудшения внешних сигналов. Индекс Мосбиржи по итогам сессии снизился на 1,07% - до 2417,69 пункта, индекс РТС - на 1,39%, до 1143,35 пункта. По итогам дня рубль также сильно ослабел по отношению к доллару и евро. Вечером в среду курс доллара расчетами «завтра» рос на 65 копеек — до 66,9 рубля, курс евро —более чем на 90 копеек, до 77 рублей.Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли до 4% на фоне продолжающегося роста доходности 10-летних американских гособлигаций. Этот показатель продолжает оставаться на максимумах с 2011 года. Президент США Дональд Трамп на фоне падения фондового рынка заявил, что Федеральная резервная система «спятила» с повышением учетной ставки. Основные фондовые индексы Азии в четверг теряют до 5% вслед за американскими биржевыми индикаторами.Продолжение читайте на сайте