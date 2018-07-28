Торги на рынке акций РФ откроются «в минусе» из-за распродаж на мировых биржах и снижения цен на нефть
Рынок акций РФ, вероятно, начнет торги понедельника в отрицательной области на фоне преимущественного негатива на мировых торговых площадках и снижения цен на нефть. Российский фондовый рынок пятницу снизился по основным индексам на фоне негативной динамики мировых рынков. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,57% - до 2450,9 пункта, а индекс РТС - на 0,12%, до 1159,33 пункта. Снижение азиатских рынков в понедельник достигает 3%, они падают под предводительством бирж Китая, которые открылись после долгих выходных и начали отыгрывать весь в мире накопившийся негатив. При этом удержать их от падения не смогли даже новые меры ЦБ Китая по поддержке экономики страны. Китайский финансовый регулятор с 15 октября снизил норму обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 б.п. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ может немного подрасти на фоне вновь пошедшей в рост нефти
Российский рынок акций, который перед открытием торгов во вторник получил негативные сигналы с мировых торговых площадок, все же имеет шансы немного подрасти на открытии из-за возобновивших рост цен на нефть.
Накануне российский рынок показывал слабые колебания по основным индексам. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 0,14%, до 2454,28 пункта, индекс РТС снизился на 0,09%, до 1158,25 пункта. Курс доллара на Мосбирже вечером в понедельник повышался на 1 копейку — до 66,61 рубля, курс евро снижался на 17 копеек, до 76,54 рубля . Основные американские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе на 0,2-0,7% на фоне опасений по поводу ускорения повышения ставки ФРС США.
В пользу нового повышения ставки говорит рост доходности десятилетних казначейских облигаций США до максимальных показателей с 2011 года.
Торги среды на рынке акций РФ начнутся без единой динамики при давлении цен на нефть
Российский фондовый рынок в среду может начать торговую сессию разнонаправленно на фоне соответствующей динамики на мировых торговых площадках. Давление на него будут оказывать снижающиеся цены на нефть. Российский рынок акций накануне закрылся без единой динамики, несмотря на укрепление рубля. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,43% - до 2443,83 пункта, индекс РТС вырос на 0,11%, до 1159,47 пункта. Курс доллара вечером во вторник снижался почти на 40 копеек — до 66,18 рубля, курс евро — почти на 50 копеек, до 76,02 рубля. Основные американские фондовые индексы во вторник также закрыли сессию разнонаправленно на фоне снижения доходности американских гособлигация и на фоне ухудшения прогноза по росту мирового ВВП от Международного валютного фонда. Так, МВФ ожидает, что рост мирового ВВП в 2018 и 2019 годах составит 3,7%. Фонд также понизил прогноз роста ВВП США в 2019 году на 0,2 п.п.— до 2,5% из-за торговых проблем с Китаем. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Фондовый рынок РФ может потерять 3-4% на фоне распродаж на мировых рынках
Российский рынок акций в четверг может показать довольно существенное снижение основных индексов – на 3-4% -на фоне ощутимого снижения цен на нефть и распродаж на фондовых биржах США и Азии в связи с ростом доходности американских гособлигаций. Накануне в первой половине дня российским индексам удалось немного подрасти на фоне укрепления рубля, однако затем они перешли к снижению из-за ухудшения внешних сигналов. Индекс Мосбиржи по итогам сессии снизился на 1,07% - до 2417,69 пункта, индекс РТС - на 1,39%, до 1143,35 пункта. По итогам дня рубль также сильно ослабел по отношению к доллару и евро. Вечером в среду курс доллара расчетами «завтра» рос на 65 копеек — до 66,9 рубля, курс евро —более чем на 90 копеек, до 77 рублей. Основные фондовые индексы США по итогам среды потеряли до 4% на фоне продолжающегося роста доходности 10-летних американских гособлигаций. Этот показатель продолжает оставаться на максимумах с 2011 года. Президент США Дональд Трамп на фоне падения фондового рынка заявил, что Федеральная резервная система «спятила» с повышением учетной ставки. Основные фондовые индексы Азии в четверг теряют до 5% вслед за американскими биржевыми индикаторами. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Фондовый рынок РФ в пятницу может потерять до 2% вслед за мировыми биржами
Российский фондовый рынок в пятницу, вероятно, продолжит падение вслед за крупнейшими мировыми биржами и нефтяными котировками. Возможно, он потеряет еще порядка 1,5-2% в течение дня. Российский рынок акций в четверг показал существенное снижение, несмотря на укрепление рубля. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 2,12%, до 2366,47 пункта, индекс РТС - на 1,69%, до 1124,08 пункта.
При этом курс рубля продолжил активный рост, курс доллара опускался до 66 рублей впервые за неделю, евро торговался вблизи отметки 76,5 рубля. Возможно, на российском валютном рынке присутствует какой-то крупный покупатель.
Основные фондовые индексы США в четверг потеряли до 2% по основным индексам на фоне роста доходности государственных облигаций США к максимумам с 2011 года. Азиатские индексы также в основном последовали за США. При этом китайский фондовый рынок в пятницу открылся разнонаправленно после резкого снижения накануне. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ продолжит рост на дорожающей нефти и хорошей динамике индексов США
Фондовый рынок России в понедельник сможет вновь несколько укрепить позиции на фоне роста цен на нефть и хорошей динамики американских индексов. По итогам торговой сессии в пятницу российские индексы прибавили более чем 1,5% в рамках коррекции наверх после существенного падения четверга. Так, индекс Мосбиржи укрепился 1,54%, до 2403,02 пункта, индекс РТС - также на 1,54%, до 1141,35 пункта. Курс доллара вечером в понедельник снижался на 2 копейки, до 66,25 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 76,61 рубля.
При этом американские фондовые индексы в пятницу выросли до 2,3%на фоне сильной финансовой отчетности крупнейших банков США. Так, инвестгигантJP Morgan Chase по итогам января-сентября 2018 года увеличил чистую прибыль на 26% - до %25,4 млрд, а Citigroup - на 14%, до $13,7 млрд. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ откроется небольшим снижением вслед за биржами США и неоднозначной динамикой цен на нефть
Российский фондовый рынок во вторник, вероятно, начнет торговую сессию небольшим снижением, последовав за американскими рынками и не получая однозначного сигнала с мирового рынка нефти. Российский рынок акций накануне закрылся неоднозначной динамикой основных индексов при противоречивых внешних сигналах. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,58% - до 2389,05 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,47%, до 1147,62 пункта. Индекс РТС укреплялся на фоне роста курса рубля, поддержку которому оказывает период налоговых выплат в России. Курс доллара вечером в понедельник снижался на 2 копейки — до 66,25 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 76,61 рубля. Основные фондовые индексы США завершили торги понедельника снижением на 0,4-0,9% на фоне геополитической напряженности в мире. В частности, инвесторы ждут возможного введения санкций против властей Саудовской Аравии из-за исчезновения в Турции журналиста Джамаля Хашукджи. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Фондовый рынок РФ начнет торги среды уверенным ростом на фоне позитивного настроя инвесторов на мировых рынках
Российский фондовый рынок в среду может показать уверенный рост на фоне активных покупок на крупнейших мировых биржах и дорогой нефти. Российский рынок акций уже накануне показал неплохой рост по основным индексам вслед за подъемом цен на нефть и покупками на мировых рынках. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,18% - до 2417,26 пункта, индекс РТС - на 1,67%, до 1165,87 пункта. Курс доллара вечером во вторник снижался на 26 копеек — до 65,4 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 75,8 рубля.
Основные американские фондовые индексы во вторник прибавили до 2,9% на фоне позитивной реакции инвесторов на финансовые результаты крупнейших компаний банковского сектора США. Так, по итогам третьего квартала текущего года прибыль инвестгиганта Goldman Sachs увеличилась на 21% - до $2,5 млрд. А Morgan Stanley отчитался о росте чистой прибыли за квартал на 18,6% - до $2,1 млрд. Европейские индексы завершили торги вторника ростом на 0,4-1,5% в ожидании итогов саммита глав стран Евросоюза, на котором будут обсуждаться условия Brexit.
Рынок акций РФ на открытии в четверг пойдет вниз за мировыми рынками
Российский фондовый рынок на открытии в четверг продолжит снижение вслед за мировыми биржами, но в течение дня его могут поддержать восстанавливающиеся после падения цены на нефть. Российский рынок акций накануне снизился по основным индексам на фоне негативных тенденций на мировых фондовых рынках. По итогам торгов среды индекс Мосбиржи сократился на 0,24%, до 2411,42 пункта, индекс РТС - на 0,26%, до 1162,79 пункта. Рубль вечером умеренно снижался против доллара и прибавлял к евро на фоне ослабления европейской валюты против доллара на мировом валютном рынке. Основные американские фондовые индексы в среду снизились в пределах 0,4% после публикации протоколов заседания ФРС США. Члены комитета по открытым рынкам ФРС посчитали целесообразным дальнейшее повышение процентной ставки на фоне сильных показателей экономики США. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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