Торги на российском рынке акций в понедельник стартуют умеренным ростом на фоне наметившегося подъема цен на нефть и позитива с азиатских рынков.
Фондовый рынок РФ в пятницу закрыл торги падением индексов. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 1,42% - до 2344,79 пункта, индекс РТС - на 1,16%, до 1126,97 пункта. Курс доллара вечером в пятницу снижался на 25 копеек — до 65,6 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 75,5 рублей.
Основные биржи Азии в понедельник в основном растут, а китайский рынок рванул наверх 4% на фоне заявлений представителя Народного банка Китая относительно перспектив экономики страны. В частности, представитель регулятора заявил в пятницу, что ЦБ примет меры для поддержки экономики. Кроме того, инвесторы испытывают оптимизм относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Планируется, что на ней будут обсуждаться вопросы урегулирования торгового конфликта между странами.
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