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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:13

Рынок акций РФ откроется ростом на фоне подъема цен на нефть и позитива из Азии

Торги на российском рынке акций в понедельник стартуют умеренным ростом на фоне наметившегося подъема цен на нефть и позитива с азиатских рынков.
Фондовый рынок РФ в пятницу закрыл торги падением индексов. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 1,42% - до 2344,79 пункта, индекс РТС - на 1,16%, до 1126,97 пункта. Курс доллара вечером в пятницу снижался на 25 копеек — до 65,6 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 75,5 рублей.
Основные биржи Азии в понедельник в основном растут, а китайский рынок рванул наверх 4% на фоне заявлений представителя Народного банка Китая относительно перспектив экономики страны. В частности, представитель регулятора заявил в пятницу, что ЦБ примет меры для поддержки экономики. Кроме того, инвесторы испытывают оптимизм относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Планируется, что на ней будут обсуждаться вопросы урегулирования торгового конфликта между странами.
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55

Рынок акций РФ начнет торги в минусе на фоне снижения цен на нефть и распродаж на мировых рынках
Торги вторника на российском фондовом рынке начнутся снижением на фоне падения цен на нефть и распродаж на мировых биржах.
Накануне российский рынок снизился вслед за мировыми рынками и падением цен на нефть ниже отметки $80 за баррель марки Brent. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,55%, до 2308,56 пункта, индекс РТС - на 0,92%, до 1116,56 пункта.
Между тем, рубль накануне достаточно существенно вырос против доллара и евро, обновив в течение дня максимумы с начала августа. Курс доллара вечером в понедельник снижался на 25 копеек, курс евро — на 60 копеек. Этому способствовал продолжающийся период налоговых выплат.
Основные американские фондовые индексы завершили сессию понедельника в минусе на 0,3-0,5% на фоне неоднозначных корпоративных отчетов. Так, чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark в третьем квартале уменьшилась на 20%, до $462 млн. Hasbro снизила прибыль на 0,6%, до $263,9 млн, корпорация Halliburton отчиталась о росте квартальной прибыли на 19%, до $435 млн.
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