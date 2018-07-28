Рынок акций РФ откроется ростом на фоне подъема цен на нефть и позитива из Азии
Торги на российском рынке акций в понедельник стартуют умеренным ростом на фоне наметившегося подъема цен на нефть и позитива с азиатских рынков. Фондовый рынок РФ в пятницу закрыл торги падением индексов. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 1,42% - до 2344,79 пункта, индекс РТС - на 1,16%, до 1126,97 пункта. Курс доллара вечером в пятницу снижался на 25 копеек — до 65,6 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 75,5 рублей. Основные биржи Азии в понедельник в основном растут, а китайский рынок рванул наверх 4% на фоне заявлений представителя Народного банка Китая относительно перспектив экономики страны. В частности, представитель регулятора заявил в пятницу, что ЦБ примет меры для поддержки экономики. Кроме того, инвесторы испытывают оптимизм относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина. Планируется, что на ней будут обсуждаться вопросы урегулирования торгового конфликта между странами. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ начнет торги в минусе на фоне снижения цен на нефть и распродаж на мировых рынках Торги вторника на российском фондовом рынке начнутся снижением на фоне падения цен на нефть и распродаж на мировых биржах. Накануне российский рынок снизился вслед за мировыми рынками и падением цен на нефть ниже отметки $80 за баррель марки Brent. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,55%, до 2308,56 пункта, индекс РТС - на 0,92%, до 1116,56 пункта. Между тем, рубль накануне достаточно существенно вырос против доллара и евро, обновив в течение дня максимумы с начала августа. Курс доллара вечером в понедельник снижался на 25 копеек, курс евро — на 60 копеек. Этому способствовал продолжающийся период налоговых выплат. Основные американские фондовые индексы завершили сессию понедельника в минусе на 0,3-0,5% на фоне неоднозначных корпоративных отчетов. Так, чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark в третьем квартале уменьшилась на 20%, до $462 млн. Hasbro снизила прибыль на 0,6%, до $263,9 млн, корпорация Halliburton отчиталась о росте квартальной прибыли на 19%, до $435 млн. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Фондовый рынок России может немного восстановить позиции на фоне роста нефтяных котировок
Рынок акций РФ в среду имеет некоторые шансы скорректироваться наверх на фоне восстановления цен на нефть, но все же останется под давлением геополитической напряженности в мире. Накануне российский рынок закрылся негативной динамикой на фоне падения мировых рынков. Индекс Мосбиржи по итогам сессии ослабел на 0,13%, до 2305,58 пункта, индекс РТС - на 0,87%, до 1106,82 пункта. Курс доллара вечером во вторник рос на 19 копеек, курс евро — почти на 40 копеек.
Основные фондовые площадки Азии в среду корректируются наверх после серьезного падения во вторник на опасениях за китайскую экономику. Американские индексы снизились по итогам торговой сессии вторника на 0,5% на фоне не очень хороших финансовых отчетов компаний. Кроме того, инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Участники рынка опасаются, что США может ввести санкции против этой страны. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ на открытии последует вниз за мировыми биржами, но может смотреться чуть лучше них
Торги четверга на российском рынке акций, вероятно, начнутся достаточно существенным снижением на фоне активных распродаж на мировых рынках, но рынок сможет несколько поддержать позитив от заявлений властей США, что они пока не будут вводить новые санкции против России. Российский рынок акций накануне показал неплохой рост после заявления представителя властей США о том, что страна пока не собирается вводить новые санкции против России. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 1,34%, до 2336,49 пункта, индекс РТС - на 1,65%, до 1125,08 пункта. Рубль при этом был достаточно стабилен по отношению к доллару и смог отвоевать у евро психологическую отметку 74 рубля, выше которой он не поднимался с августа. Основные фондовые индексы Азии в четверг демонстрируют сильное падение, в особенности японский Nikkei, который теряет 3% вслед за распродажами на американских рынках. Падение американского фондового индикатора NASDAQ накануне стало самым сильным с 2011 года. Падение в США было обусловлено крайне слабой внутренней статистикой по рынку недвижимости страны. Так, продажи новых домов в США в сентябре сократились на 5,5% — до 553 тысяч, тогда как на рынке ожидали снижения показателя всего на 1,4%— до 627 тысяч. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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