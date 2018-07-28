Додано: Чет 25 жов, 2018 08:34

Торги четверга на российском рынке акций, вероятно, начнутся достаточно существенным снижением на фоне активных распродаж на мировых рынках, но рынок сможет несколько поддержать позитив от заявлений властей США, что они пока не будут вводить новые санкции против России.Российский рынок акций накануне показал неплохой рост после заявления представителя властей США о том, что страна пока не собирается вводить новые санкции против России. По итогам дня индекс Мосбиржи повысился на 1,34%, до 2336,49 пункта, индекс РТС - на 1,65%, до 1125,08 пункта. Рубль при этом был достаточно стабилен по отношению к доллару и смог отвоевать у евро психологическую отметку 74 рубля, выше которой он не поднимался с августа.Основные фондовые индексы Азии в четверг демонстрируют сильное падение, в особенности японский Nikkei, который теряет 3% вслед за распродажами на американских рынках. Падение американского фондового индикатора NASDAQ накануне стало самым сильным с 2011 года.Падение в США было обусловлено крайне слабой внутренней статистикой по рынку недвижимости страны. Так, продажи новых домов в США в сентябре сократились на 5,5% — до 553 тысяч, тогда как на рынке ожидали снижения показателя всего на 1,4%— до 627 тысяч.Продолжение читайте на сайте