Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:14

Криптовалюты продолжат движение наверх, а биткоин может дорасти до $6,5 тысяч на фоне новостей о хороших перспективах рынка цифровых активовОсновные криптовалюты растут в цене на фоне сразу нескольких хороших сообщений относительно перспектив этого рынка. На 11.00 курс биткоина вырос за сутки на 0,79% - до 6422 долларов при капитализации $110,7 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 1,85% - до 200,1 доллара, его капитализация достигла $20,5 млрд. XRP за сутки вырос в цене на 2,17% - до 0,46 доллара при капитализации $18,4 млрд. Курс Litecoin увеличился на 3,93% - до 50,9 доллара, его капитализация составила $2,9 млрд.Общая капитализация крипторынка достигла $205,8 млрд.Хорошей новостью для крипторынка стало сообщение о том, что американский инвестгигант Morgan Stanley признал криптовалюту институциональным классом активов. Как говорится в отчете банка, хедж-фонды, крупные венчурные компании и частные инвесторы уже вложили в цифровые активы более чем $7,1 млрд. Кроме того, криптобиржа Coinbase вместе с инвесткомпанией Wilshire Phoenix создадут криптовалютный фонд на $500 млн.Еще одной новостью для рынка стало сообщение о том, что финансовый регулятор Гонконга разработал новые правила регулирования криптовалют в стране.Можно ожидать, что на фоне этих позитивных сообщений крипторынок продолжит свое движение наверх. Так, биткоин может дорасти до 6500 долларов, Ethereum – до 210 долларjd, XRP – до 0,47 доллара, а Litecoin – до 51,5 доллара.Иван Марчена, аналитик