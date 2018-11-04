RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 152153154155
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 16:56

ОБЗОР: нефть реагирует на нюансы санкций, рубль надеется на геополитику

Цена на нефть (декабрьский фьючерс) к 16.31 мск вторника 6 ноября снижалась на 0,3% до 73,0 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» снижается, отыгрывая нюансы вступивших с понедельника санкций США против Ирана, ограничивающих поставки нефти Исламской республикой на мировой рынок. В частности, США сделали из введенных ограничений исключение на 180 дней для стран, доля иранской нефти в экспорте которых достаточно велика. «Повезло» Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции, Этот жест Америки частично снимает опасения по поводу резкого установления дефицита энергоресурсов на рынке в ближайшие месяцы.
Несмотря на слабую нефть, рубль днем все же умеренно растет против основных резервных валют. Поддержка российской валюте приходит от ожиданий встреч Путина и Трампа в Париже 11 ноября, а затем - в рамках саммита стран G20. Инвесторы опять надеются на геополитическую разрядку.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 08:12

Крипторынок продолжит расти во главе с XRP

Основные криптовалюты активно идут наверх, возглавляемые XRP. На бурный рост этой валюты, которая потяжелела сразу более чем на 10% и поднялась выше $0,5 впервые с начала октября, повлиял целый ряд позитивных для нее новостей.
В частности, канадская криптобиржа CoinField Exchange, базовым активом которой является XRP, начала работу сразу в 61 странах мира.

Кроме того, до конца текущего года платежная система SendFriend начнет использовать технологию компании Ripplr - xRapid. А представитель Ripple заявил, что компания планирует активно расширяться на Ближний Восток и в откроет свой офис в Дубае.
На фоне этих позитивных новостей курс XRP на 8.00 за сутки подскочил наверх на 1,85% - до 0,54 доллара при капитализации $21,4 млрд.

При этом были опубликованы результаты исследования, по итогам которого ученые сделали вывод о том, что затраты энергии на майнинг биткоина превышают энергозатраты на добычу драгоценных металлов. Курс биткоина за сутки увеличился на 1,57% - до 6569 долларов, его капитализация достигла $113,4 млрд.
Ethereum вырос в цене на 2,69% - до 219,6 доллара при капитализации $22,7 млрд, а Litecoin подорожал на 1,62% - до 55,4 доллара, его капитализация достигла $3,3 млрд.
Общая капитализация крипторынка достигла $219,8 млрд.
Можно ожидать, что под предводительством XRP курсы основных криптовалют продолжат стремиться наверх. Биткоин может подорожать до 6700 долларов, XRP - подняться до 0,55 доллара, Ethereum - уйти выше 220 долларов, а Litecoin - дорасти до 56 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1530
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 152153154155
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторская аналитика от МОФТ 1 ... 393, 394, 395
Антон Харитонов » П'ят 21 вер, 2012 10:26
3948 427048
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 16:33
Антон Харитонов
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 30, 31, 32
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
314 99518
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 15:34
kmamaevxl
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 55, 56, 57
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
564 234541
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 15:31
kmamaevxl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13634)
07.11.2018 10:07
Рынок ОВГЗ (16)
07.11.2018 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.