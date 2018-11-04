Додано: Сер 07 лис, 2018 08:12

Основные криптовалюты активно идут наверх, возглавляемые XRP. На бурный рост этой валюты, которая потяжелела сразу более чем на 10% и поднялась выше $0,5 впервые с начала октября, повлиял целый ряд позитивных для нее новостей.В частности, канадская криптобиржа CoinField Exchange, базовым активом которой является XRP, начала работу сразу в 61 странах мира.Кроме того, до конца текущего года платежная система SendFriend начнет использовать технологию компании Ripplr - xRapid. А представитель Ripple заявил, что компания планирует активно расширяться на Ближний Восток и в откроет свой офис в Дубае.На фоне этих позитивных новостей курс XRP на 8.00 за сутки подскочил наверх на 1,85% - до 0,54 доллара при капитализации $21,4 млрд.При этом были опубликованы результаты исследования, по итогам которого ученые сделали вывод о том, что затраты энергии на майнинг биткоина превышают энергозатраты на добычу драгоценных металлов. Курс биткоина за сутки увеличился на 1,57% - до 6569 долларов, его капитализация достигла $113,4 млрд.Ethereum вырос в цене на 2,69% - до 219,6 доллара при капитализации $22,7 млрд, а Litecoin подорожал на 1,62% - до 55,4 доллара, его капитализация достигла $3,3 млрд.Общая капитализация крипторынка достигла $219,8 млрд.Можно ожидать, что под предводительством XRP курсы основных криптовалют продолжат стремиться наверх. Биткоин может подорожать до 6700 долларов, XRP - подняться до 0,55 доллара, Ethereum - уйти выше 220 долларов, а Litecoin - дорасти до 56 долларов.Иван Марчена, аналитик