Цена на нефть (декабрьский фьючерс) к 16.31 мск вторника 6 ноября снижалась на 0,3% до 73,0 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок «черного золота» снижается, отыгрывая нюансы вступивших с понедельника санкций США против Ирана, ограничивающих поставки нефти Исламской республикой на мировой рынок. В частности, США сделали из введенных ограничений исключение на 180 дней для стран, доля иранской нефти в экспорте которых достаточно велика. «Повезло» Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции, Этот жест Америки частично снимает опасения по поводу резкого установления дефицита энергоресурсов на рынке в ближайшие месяцы.
Несмотря на слабую нефть, рубль днем все же умеренно растет против основных резервных валют. Поддержка российской валюте приходит от ожиданий встреч Путина и Трампа в Париже 11 ноября, а затем - в рамках саммита стран G20. Инвесторы опять надеются на геополитическую разрядку.
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