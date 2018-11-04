ОБЗОР: нефть реагирует на нюансы санкций, рубль надеется на геополитику
Цена на нефть (декабрьский фьючерс) к 16.31 мск вторника 6 ноября снижалась на 0,3% до 73,0 доллара за баррель сорта Brent. Рынок «черного золота» снижается, отыгрывая нюансы вступивших с понедельника санкций США против Ирана, ограничивающих поставки нефти Исламской республикой на мировой рынок. В частности, США сделали из введенных ограничений исключение на 180 дней для стран, доля иранской нефти в экспорте которых достаточно велика. «Повезло» Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции, Этот жест Америки частично снимает опасения по поводу резкого установления дефицита энергоресурсов на рынке в ближайшие месяцы. Несмотря на слабую нефть, рубль днем все же умеренно растет против основных резервных валют. Поддержка российской валюте приходит от ожиданий встреч Путина и Трампа в Париже 11 ноября, а затем - в рамках саммита стран G20. Инвесторы опять надеются на геополитическую разрядку. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Основные криптовалюты активно идут наверх, возглавляемые XRP. На бурный рост этой валюты, которая потяжелела сразу более чем на 10% и поднялась выше $0,5 впервые с начала октября, повлиял целый ряд позитивных для нее новостей. В частности, канадская криптобиржа CoinField Exchange, базовым активом которой является XRP, начала работу сразу в 61 странах мира.
Кроме того, до конца текущего года платежная система SendFriend начнет использовать технологию компании Ripplr - xRapid. А представитель Ripple заявил, что компания планирует активно расширяться на Ближний Восток и в откроет свой офис в Дубае. На фоне этих позитивных новостей курс XRP на 8.00 за сутки подскочил наверх на 1,85% - до 0,54 доллара при капитализации $21,4 млрд.
При этом были опубликованы результаты исследования, по итогам которого ученые сделали вывод о том, что затраты энергии на майнинг биткоина превышают энергозатраты на добычу драгоценных металлов. Курс биткоина за сутки увеличился на 1,57% - до 6569 долларов, его капитализация достигла $113,4 млрд. Ethereum вырос в цене на 2,69% - до 219,6 доллара при капитализации $22,7 млрд, а Litecoin подорожал на 1,62% - до 55,4 доллара, его капитализация достигла $3,3 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла $219,8 млрд. Можно ожидать, что под предводительством XRP курсы основных криптовалют продолжат стремиться наверх. Биткоин может подорожать до 6700 долларов, XRP - подняться до 0,55 доллара, Ethereum - уйти выше 220 долларов, а Litecoin - дорасти до 56 долларов. Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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Криптовалюты откатились вниз после роста и продолжат падение
Основные криптовалюты в четверг начали падать в цене в рамках коррекции к росту предыдущих дней. Биткоин на 11.00 за сутки упал в цене на 0,55% - до 6536 долларов при капитализации в $112,4 млрд. Ethereum к этому времени ослабел на 2,89% - до 215,3 доллара, его капитализация составила $22 млрд. XRP за сутки подешевел на 3,7% - до 0,52 доллара при капитализации $20,5 млрд. Litecoin снизился в цене на 3,25% - до 53,6 доллара, его капитализация составила $3,1 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $215,8 млрд. Как стало известно ранее, российская Госдума намерена определить статус криптовалют в стране до конца года. Именно к этому времени планируется принять соответствующие законопроекты, которые находятся на рассмотрении парламента. В настоящий момент статус криптовалют и рынка ICO в России законодательно не отрегулирован. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат корректироваться вниз: биткоин может упасть ниже 6500 долларов, Ethereum – опуститься до 214 долларов, Litecoin – снизиться в цене до 52,5 долларов, а XRP – ослабеть до 0,51 доллара. Плохой новостью для XRP стало сообщение о том, что Swift опровергла слухи о сотрудничестве с Ripple. Компания не планирует входить в программу RippleNet, как об этом говорилось ранее.