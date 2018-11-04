Додано: Чет 08 лис, 2018 10:43

Основные криптовалюты в четверг начали падать в цене в рамках коррекции к росту предыдущих дней.Биткоин на 11.00 за сутки упал в цене на 0,55% - до 6536 долларов при капитализации в $112,4 млрд. Ethereum к этому времени ослабел на 2,89% - до 215,3 доллара, его капитализация составила $22 млрд. XRP за сутки подешевел на 3,7% - до 0,52 доллара при капитализации $20,5 млрд. Litecoin снизился в цене на 3,25% - до 53,6 доллара, его капитализация составила $3,1 млрд.Общая капитализация крипторынка достигла отметки $215,8 млрд.Как стало известно ранее, российская Госдума намерена определить статус криптовалют в стране до конца года. Именно к этому времени планируется принять соответствующие законопроекты, которые находятся на рассмотрении парламента. В настоящий момент статус криптовалют и рынка ICO в России законодательно не отрегулирован.Можно ожидать, что в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат корректироваться вниз: биткоин может упасть ниже 6500 долларов, Ethereum – опуститься до 214 долларов, Litecoin – снизиться в цене до 52,5 долларов, а XRP – ослабеть до 0,51 доллара. Плохой новостью для XRP стало сообщение о том, что Swift опровергла слухи о сотрудничестве с Ripple. Компания не планирует входить в программу RippleNet, как об этом говорилось ранее.Иван Марчена, аналитик