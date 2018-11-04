Торги вторника на российском рынке акций, вероятно, начнутся в минусе, так как фондовые индексы РФ последуют вниз за дешевеющей нефтью и падением американских рынков.
Накануне российский рынок символически подрос, проигнорировав негатив на мировых биржах и падение цены на нефть.
Индекс Мосбиржи закрылся сокращением на 0,05% - до 2373,78 пункта, индекс РТС - на 0,07%, до 1135,71 пункта. Курс доллара вечером в понедельник падал почти на 20 копеек, курс евро снижался на 1 копейку.
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