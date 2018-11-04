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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:56

Рынок акций РФ на открытии последует вниз за нефтью а американскими биржами

Торги вторника на российском рынке акций, вероятно, начнутся в минусе, так как фондовые индексы РФ последуют вниз за дешевеющей нефтью и падением американских рынков.
Накануне российский рынок символически подрос, проигнорировав негатив на мировых биржах и падение цены на нефть.

Индекс Мосбиржи закрылся сокращением на 0,05% - до 2373,78 пункта, индекс РТС - на 0,07%, до 1135,71 пункта. Курс доллара вечером в понедельник падал почти на 20 копеек, курс евро снижался на 1 копейку.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:07

Крипторынок продолжит валиться на фоне снижения аппетита к риску

Основные криптовалюты продолжают падать, торгуясь на своих годовых минимумах на фоне снижения аппетита к риску. Обвал на рынке нефти и падение американских, азиатских и европейский фондовых площадок дают инвесторам сигналы избавляться от рисковых активов.
Капитализация крипторынка резко сокращается, и если ранее она составляла более $200 млрд, то на 8.30 мск только $147 млрд.
Курс биткоина к этому времени упал за сутки на 17% - до 4623 долларов при капитализации $78,6 млрд. Ethereum к этому времени потерял 2,02% и опустился до 131,1 доллара, его капитализация сократилась до $13,8 млрд. XRP за сутки подешевел на 2,22% - до 0,44 доллара при капитализации $17,6 млрд. Litecoin упал в цене на 4,09% - до 32,8 доллара, его капитализация уменьшилась до $1,9 млрд.
Отправной точкой для масштабного падения курсов криптовалют стал хардфорк Bitcoin Cash, после которого эта криптовалюта разделилась на две противоборствующие монеты. Цена самого Bitcoin Cash в результате этого упала более чем на 30%.
Вероятно, на фоне волатильности мировых фондовых и валютных рынков, а также рынка сырья криптовалюты продолжат свое падение. Можно говорить о том, что на этом рынке сформировался мощный нисходящий тренд. Биткоин в ближайшей перспективе может упасть в цене до 4500 долларов, Ethereum - опуститься ниже 130 долларов, XRP - уйти к 0,3 доллара, а Litecoin - ниже 31 доллара.

Иван Марчена, аналитик ГК FOREX CLUB
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