Рынок акций РФ на открытии последует вниз за нефтью а американскими биржами
Торги вторника на российском рынке акций, вероятно, начнутся в минусе, так как фондовые индексы РФ последуют вниз за дешевеющей нефтью и падением американских рынков. Накануне российский рынок символически подрос, проигнорировав негатив на мировых биржах и падение цены на нефть.
Индекс Мосбиржи закрылся сокращением на 0,05% - до 2373,78 пункта, индекс РТС - на 0,07%, до 1135,71 пункта. Курс доллара вечером в понедельник падал почти на 20 копеек, курс евро снижался на 1 копейку. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Крипторынок продолжит валиться на фоне снижения аппетита к риску
Основные криптовалюты продолжают падать, торгуясь на своих годовых минимумах на фоне снижения аппетита к риску. Обвал на рынке нефти и падение американских, азиатских и европейский фондовых площадок дают инвесторам сигналы избавляться от рисковых активов. Капитализация крипторынка резко сокращается, и если ранее она составляла более $200 млрд, то на 8.30 мск только $147 млрд. Курс биткоина к этому времени упал за сутки на 17% - до 4623 долларов при капитализации $78,6 млрд. Ethereum к этому времени потерял 2,02% и опустился до 131,1 доллара, его капитализация сократилась до $13,8 млрд. XRP за сутки подешевел на 2,22% - до 0,44 доллара при капитализации $17,6 млрд. Litecoin упал в цене на 4,09% - до 32,8 доллара, его капитализация уменьшилась до $1,9 млрд. Отправной точкой для масштабного падения курсов криптовалют стал хардфорк Bitcoin Cash, после которого эта криптовалюта разделилась на две противоборствующие монеты. Цена самого Bitcoin Cash в результате этого упала более чем на 30%. Вероятно, на фоне волатильности мировых фондовых и валютных рынков, а также рынка сырья криптовалюты продолжат свое падение. Можно говорить о том, что на этом рынке сформировался мощный нисходящий тренд. Биткоин в ближайшей перспективе может упасть в цене до 4500 долларов, Ethereum - опуститься ниже 130 долларов, XRP - уйти к 0,3 доллара, а Litecoin - ниже 31 доллара.
Российский рынок акций сможет подрасти на фоне стабилизации цен на нефть
Российский фондовый рынок может начать торги четверга умеренным ростом на фоне стабилизации цен на нефть. Вместе с тем, из-за выходного дня на американских биржах активность участников российского рынка может быть несколько снижена. Накануне российский рынок смог подрасти по основным индексам на фоне возобновившегося роста нефтяных котировок. По итогам сессии индекс Мосбиржи увеличился на 0,7% - до 2357,97 пункта. Индекс РТС закрыл торги подъемом на 0,95% - до 1127,42 пункта. Рубль при этом смог укрепиться примерно на 50 копеек как к доллару, так и к евро. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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