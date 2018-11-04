Рынок акций РФ на открытии последует вниз за нефтью а американскими биржами
Торги вторника на российском рынке акций, вероятно, начнутся в минусе, так как фондовые индексы РФ последуют вниз за дешевеющей нефтью и падением американских рынков. Накануне российский рынок символически подрос, проигнорировав негатив на мировых биржах и падение цены на нефть.
Индекс Мосбиржи закрылся сокращением на 0,05% - до 2373,78 пункта, индекс РТС - на 0,07%, до 1135,71 пункта. Курс доллара вечером в понедельник падал почти на 20 копеек, курс евро снижался на 1 копейку. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Крипторынок продолжит валиться на фоне снижения аппетита к риску
Основные криптовалюты продолжают падать, торгуясь на своих годовых минимумах на фоне снижения аппетита к риску. Обвал на рынке нефти и падение американских, азиатских и европейский фондовых площадок дают инвесторам сигналы избавляться от рисковых активов. Капитализация крипторынка резко сокращается, и если ранее она составляла более $200 млрд, то на 8.30 мск только $147 млрд. Курс биткоина к этому времени упал за сутки на 17% - до 4623 долларов при капитализации $78,6 млрд. Ethereum к этому времени потерял 2,02% и опустился до 131,1 доллара, его капитализация сократилась до $13,8 млрд. XRP за сутки подешевел на 2,22% - до 0,44 доллара при капитализации $17,6 млрд. Litecoin упал в цене на 4,09% - до 32,8 доллара, его капитализация уменьшилась до $1,9 млрд. Отправной точкой для масштабного падения курсов криптовалют стал хардфорк Bitcoin Cash, после которого эта криптовалюта разделилась на две противоборствующие монеты. Цена самого Bitcoin Cash в результате этого упала более чем на 30%. Вероятно, на фоне волатильности мировых фондовых и валютных рынков, а также рынка сырья криптовалюты продолжат свое падение. Можно говорить о том, что на этом рынке сформировался мощный нисходящий тренд. Биткоин в ближайшей перспективе может упасть в цене до 4500 долларов, Ethereum - опуститься ниже 130 долларов, XRP - уйти к 0,3 доллара, а Litecoin - ниже 31 доллара.
Российский рынок акций сможет подрасти на фоне стабилизации цен на нефть
Российский фондовый рынок может начать торги четверга умеренным ростом на фоне стабилизации цен на нефть. Вместе с тем, из-за выходного дня на американских биржах активность участников российского рынка может быть несколько снижена. Накануне российский рынок смог подрасти по основным индексам на фоне возобновившегося роста нефтяных котировок. По итогам сессии индекс Мосбиржи увеличился на 0,7% - до 2357,97 пункта. Индекс РТС закрыл торги подъемом на 0,95% - до 1127,42 пункта. Рубль при этом смог укрепиться примерно на 50 копеек как к доллару, так и к евро. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Российский фондовый рынок может сохранить свои позиции, несмотря на снижение цен на нефть
Российский рынок акций в пятницу может вновь сохранить свои позиции, несмотря на снижение цен на нефть, так как в последнее время он достаточно устойчив к внешнему негативу. Накануне российский рынок показал позитивную динамику на фоне относительного устойчивого курса рубля и слабых внешних сигналов из-за выходного дня в США (День благодарения). В пятницу торги на фондовом рынке США закроются раньше обычного из-за "Черной пятницы" По итогам торговой сессии четверга индекс Мосбиржи укрепился на 0,49% - до 2369,53 пункта, индекс РТС - на 0,97%, до 1138,38 пункта. Рубль вечером в четверг символически снижался к доллару и терял 15 копеек к евро. Основные фондовые индексы Европы закрылись в четверг снижением на 0,8-1,3%, при этом британский FSTE 100 показал самое сильное снижение на фоне укрепления фунта. Фунта рос на фоне оптимизма по поводу перспектив Brexit. Так, практически все условия выхода Великобритании из ЕС были согласованы на политическом уровне, а окончательные решения могут быть приняты уже к воскресенью. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ может подрасти на фоне восстановления нефтяных котировок
Российский фондовый рынок в понедельник может стартовать умеренным ростом индексов на фоне восстановления цен на нефть, которые корректируются наверх после обвала пятницы. В пятницу российский рынок упал более чем на 2,5% по основным индексам на фоне ухода цен на нефть ниже отметки $59 долларов за баррель марки Brent. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 1,12% - до 2342,97 пункта, индекс РТС - на 2,18%, до 1113,52 пункта. Курс доллара вечером в пятницу рос почти на 70 копеек, а курс евро — почти на 30 копеек. Азиатские биржи в понедельник показывают рост индексов на 0,2-1,1% в ожидании встречи глав США и Китая на саммите G20 в конце нынешней недели. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем во время этого саммита. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ может немного скорректироваться наверх Российский фондовый рынок может начать торговую сессию небольшим ростом в рамках коррекции к достаточно существенному падению предыдущего дня, которое наблюдалось в противовес растущим ценам на нефть.
Накануне российский рынок показал существенное снижение под давлением внешнеполитических рисков. Индекс Мосбиржи по итогам дня упал на 1,47% - до 2308,5 пункта, индекс РТС - на 2,64%, до 1084,17 пункта. В течение торговой сессии индекс Мосбиржи опускался ниже отметки 2300 пунктов впервые с конца октября, а индекс РТС - ниже 1100 пунктов, вернувшись к минимума середины ноября. Курс доллара вечером в понедельник рос почти на 1 рубль, а курс евро — на 1,1 рубля. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Рынок акций РФ откроется небольшим ростом вслед за мировыми биржами
Торги на российском фондовом рынке в среду могут начаться умеренно позитивной динамикой основных индексов на фоне преимущественно благоприятного движения на рынках США, Азии и Европы, а также на фоне роста цен на нефть. Накануне российский рынок смог несколько восстановить часть потерь, понесенных им во время предыдущей торговой сессии. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,31% - до 2338,71 пункта, индекс РТС - на 1,33%, до 1098,50 пункта. Курс доллара вечером во вторник рос почти на 10 копеек, а курс евро снижался на 7 копеек. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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Фондовый рынок РФ может подрасти в ожидании начала саммита G20
Торги четверга на российском рынке акций могут стартовать умеренным ростом в ожидании начала работы саммита «большой двадцатки» (G20) и подъема цен на нефть. Накануне российский рынок показывал позитивную динамику, возглавляемый акциями компаний нефтегазового сектора. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 1,81% - до 2381,12 пункта, индекс РТС - на 1,35%, до 1113,46 пункта. Курс доллара вечером в среду рос на 15 копеек, курс евро — почти на 20 копеек. Американские фондовые индексы в среду укрепились на 2,5-3% на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он заявил, что экономические перспективы США остаются «основательными» и текущий уровень ставки ФРС находится на комфортном уровне. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
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