Додано: Сер 21 лис, 2018 09:07

Основные криптовалюты продолжают падать, торгуясь на своих годовых минимумах на фоне снижения аппетита к риску. Обвал на рынке нефти и падение американских, азиатских и европейский фондовых площадок дают инвесторам сигналы избавляться от рисковых активов.Капитализация крипторынка резко сокращается, и если ранее она составляла более $200 млрд, то на 8.30 мск только $147 млрд.Курс биткоина к этому времени упал за сутки на 17% - до 4623 долларов при капитализации $78,6 млрд. Ethereum к этому времени потерял 2,02% и опустился до 131,1 доллара, его капитализация сократилась до $13,8 млрд. XRP за сутки подешевел на 2,22% - до 0,44 доллара при капитализации $17,6 млрд. Litecoin упал в цене на 4,09% - до 32,8 доллара, его капитализация уменьшилась до $1,9 млрд.Отправной точкой для масштабного падения курсов криптовалют стал хардфорк Bitcoin Cash, после которого эта криптовалюта разделилась на две противоборствующие монеты. Цена самого Bitcoin Cash в результате этого упала более чем на 30%.Вероятно, на фоне волатильности мировых фондовых и валютных рынков, а также рынка сырья криптовалюты продолжат свое падение. Можно говорить о том, что на этом рынке сформировался мощный нисходящий тренд. Биткоин в ближайшей перспективе может упасть в цене до 4500 долларов, Ethereum - опуститься ниже 130 долларов, XRP - уйти к 0,3 доллара, а Litecoin - ниже 31 доллара.Иван Марчена, аналитик