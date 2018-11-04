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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:45

Рынок акций РФ подрастет, но умеренно на фоне замедлившейся нефти

Российский фондовый рынок во вторник может продолжить рост предыдущего дня, хотя он, вероятно, будет менее значительным на фоне замедлившегося подъема цен на нефть.
Накануне российский рынок отыгрывал позитивную реакцию мировых фондовых площадок на итоги саммита "большой двадцатки" (G20). Кроме того, его поддерживал рост нефтяных котировок выше отметки $60 за баррель марки Brent. По итогам понедельника индекс Мосбиржи укрепился на 2,04% - до 2441,19 пункта, а индекс РТС - на 2,49%, до 1154,18 пункта. В лидерах роста были бумаги нефтегазовых компаний.

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на 1,1-1,4%, также позитивно отреагировав на новости с саммита G20. Инвесторы надеются на скорое заключение торгового соглашения с Китаем после ряда шагов навстречу США в этом вопросе.
Европейские индексы в понедельник также показали позитивную динамику, а азиатские биржевые индикаторы во вторник движутся разнонаправленно.

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