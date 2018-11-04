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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:45

Рынок акций РФ подрастет, но умеренно на фоне замедлившейся нефти

Российский фондовый рынок во вторник может продолжить рост предыдущего дня, хотя он, вероятно, будет менее значительным на фоне замедлившегося подъема цен на нефть.
Накануне российский рынок отыгрывал позитивную реакцию мировых фондовых площадок на итоги саммита "большой двадцатки" (G20). Кроме того, его поддерживал рост нефтяных котировок выше отметки $60 за баррель марки Brent. По итогам понедельника индекс Мосбиржи укрепился на 2,04% - до 2441,19 пункта, а индекс РТС - на 2,49%, до 1154,18 пункта. В лидерах роста были бумаги нефтегазовых компаний.

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на 1,1-1,4%, также позитивно отреагировав на новости с саммита G20. Инвесторы надеются на скорое заключение торгового соглашения с Китаем после ряда шагов навстречу США в этом вопросе.
Европейские индексы в понедельник также показали позитивную динамику, а азиатские биржевые индикаторы во вторник движутся разнонаправленно.

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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:57

Рынок акций РФ может сильно просесть на фоне падения американских индексов и цен на нефть

Торги среды на российском рынке акций, вероятно, начнутся существенной просадкой на фоне резкого падения американских индексов накануне и снижения мировых цен на нефть.
Во вторник российский рынок закрылся в небольшом плюсе по основным индексам. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,09% - до 2443,38 пункта, индекс РТС - на 0,15%, до 1155,88 пункта. При этом курс доллара вечером во вторник увеличился почти на 30 копеек, курс евро — на 32 копейки.
Основные американские фондовые индексы накануне потеряли до 3,8% на фоне неопределенности в торговых отношениях США и Китая. Кроме того, доходность двухлетних гособлигаций страны США впервые с 2007 оказалась выше доходности пятилетних долговых бумаг. Это может свидетельствовать о приближении экономической рецессии.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:09

Рынок акций РФ будет падать на дешевеющей нефти и распродажах на биржах Азии

Российский рынок акций на открытии торговой сессии четверга может показать достаточно существенное падение индексов на фоне снижения цен на нефть и негатива на азиатских рынках.
Накануне российский рынок закрылся разнонаправленно, но от просадки его удерживали растущие цены на нефть, которые поднялись к отметке $63 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос 0,09% - до 2445,55 пункта, индекс РТС снизился на 0,25%, до 1153 пункта. Курс доллара вечером в среду снижался более чем на 20 копеек, курс евро — почти на 30 копеек.
Основные биржи Европы закрыли торговую сессию снижением в пределах 1,5%, при этом наибольшее падение показывал британский индекс FTSE на фоне неопределенности по поводу голосования по Brexit на следующей неделе. 11 декабря британский парламент проголосует по соглашению с ЕС о выходе из Евросоюза. Если парламент не одобрит соглашение, не исключен вариант, что Великобритании придется покинуть Евросоюз безо всяких договоренностей.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:52

Фондовый рынок РФ может открыться в минусе на фоне скандала с Huawei

Торги на российском рынке акций в пятницу могут начаться в минусе на фоне тревожности на мировых рынках из-за скандала с Huawei. Между тем, заявления президента США Дональда Трампа о том, что США и Китаю все же удастся урегулировать торговые споры, может привнести заряд оптимизма и на российские биржи.
Накануне российский рынок упал более чем на 1% вслед за основными мировыми фондовыми рынками и нефтяными котировками. По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,36% - до 2412,31 пункта, а индекс РТС - на 1,64% до 1134,07 пункта.
Основные американские фондовые индексы завершили сессию четверга снижением на 0,3-0,4% на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei. Так, финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США за нарушения санкций против Ирана. Теперь инвесторы опасаются срыва торговых переговоров между США и Китаем.

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