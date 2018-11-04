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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 08:45

Рынок акций РФ подрастет, но умеренно на фоне замедлившейся нефти

Российский фондовый рынок во вторник может продолжить рост предыдущего дня, хотя он, вероятно, будет менее значительным на фоне замедлившегося подъема цен на нефть.
Накануне российский рынок отыгрывал позитивную реакцию мировых фондовых площадок на итоги саммита "большой двадцатки" (G20). Кроме того, его поддерживал рост нефтяных котировок выше отметки $60 за баррель марки Brent. По итогам понедельника индекс Мосбиржи укрепился на 2,04% - до 2441,19 пункта, а индекс РТС - на 2,49%, до 1154,18 пункта. В лидерах роста были бумаги нефтегазовых компаний.

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на 1,1-1,4%, также позитивно отреагировав на новости с саммита G20. Инвесторы надеются на скорое заключение торгового соглашения с Китаем после ряда шагов навстречу США в этом вопросе.
Европейские индексы в понедельник также показали позитивную динамику, а азиатские биржевые индикаторы во вторник движутся разнонаправленно.

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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:57

Рынок акций РФ может сильно просесть на фоне падения американских индексов и цен на нефть

Торги среды на российском рынке акций, вероятно, начнутся существенной просадкой на фоне резкого падения американских индексов накануне и снижения мировых цен на нефть.
Во вторник российский рынок закрылся в небольшом плюсе по основным индексам. Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на 0,09% - до 2443,38 пункта, индекс РТС - на 0,15%, до 1155,88 пункта. При этом курс доллара вечером во вторник увеличился почти на 30 копеек, курс евро — на 32 копейки.
Основные американские фондовые индексы накануне потеряли до 3,8% на фоне неопределенности в торговых отношениях США и Китая. Кроме того, доходность двухлетних гособлигаций страны США впервые с 2007 оказалась выше доходности пятилетних долговых бумаг. Это может свидетельствовать о приближении экономической рецессии.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:09

Рынок акций РФ будет падать на дешевеющей нефти и распродажах на биржах Азии

Российский рынок акций на открытии торговой сессии четверга может показать достаточно существенное падение индексов на фоне снижения цен на нефть и негатива на азиатских рынках.
Накануне российский рынок закрылся разнонаправленно, но от просадки его удерживали растущие цены на нефть, которые поднялись к отметке $63 долларов за баррель. Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос 0,09% - до 2445,55 пункта, индекс РТС снизился на 0,25%, до 1153 пункта. Курс доллара вечером в среду снижался более чем на 20 копеек, курс евро — почти на 30 копеек.
Основные биржи Европы закрыли торговую сессию снижением в пределах 1,5%, при этом наибольшее падение показывал британский индекс FTSE на фоне неопределенности по поводу голосования по Brexit на следующей неделе. 11 декабря британский парламент проголосует по соглашению с ЕС о выходе из Евросоюза. Если парламент не одобрит соглашение, не исключен вариант, что Великобритании придется покинуть Евросоюз безо всяких договоренностей.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:52

Фондовый рынок РФ может открыться в минусе на фоне скандала с Huawei

Торги на российском рынке акций в пятницу могут начаться в минусе на фоне тревожности на мировых рынках из-за скандала с Huawei. Между тем, заявления президента США Дональда Трампа о том, что США и Китаю все же удастся урегулировать торговые споры, может привнести заряд оптимизма и на российские биржи.
Накануне российский рынок упал более чем на 1% вслед за основными мировыми фондовыми рынками и нефтяными котировками. По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,36% - до 2412,31 пункта, а индекс РТС - на 1,64% до 1134,07 пункта.
Основные американские фондовые индексы завершили сессию четверга снижением на 0,3-0,4% на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei. Так, финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США за нарушения санкций против Ирана. Теперь инвесторы опасаются срыва торговых переговоров между США и Китаем.

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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:58

Фондовый рынок РФ может упасть на открытии вслед за американскими биржами

Торги понедельника на российском рынке акций, вероятно, начнутся достаточно существенным снижением индексов на фоне падения американских биржевых индикаторов и неоднозначного движения цен на нефть.
В пятницу российский рынок акций вырос на 0,8-2.1% на фоне оптимизма инвесторов по поводу решения ОПЕК+ сократить объем добычи нефти. Курс доллара вечером в пятницу снижался более чем на 51 копеек, курс евро – также почти на 50 копеек.
Основные биржи Азии в понедельник теряют в пределах 2,2% на фоне скандала с задержанием финансового директора китайской компании Huawei. Инвесторы считают, что оно может помешать переговорам между США и Китаем по торговым вопросам.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 08:54

Падение рынка акций РФ продолжится, но его несколько поддержат возобновившие рост нефтяные котировки

Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник, вероятно, продолжит свое снижение на фоне преимущественно негативной динамики мировых рынков. При этом некоторую поддержку ему могут оказать начавшие отрастать после сильного падения накануне цены на нефть.
Накануне российский рынок пошел вниз вслед за мировыми площадками и нефтяными котировками. По итогам сессии понедельник индекс РТС упал до 2%, а индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, пробив вниз психологический уровень в 2400 пунктов. Курс доллара вечером в понедельник рос на 20 копеек, а курс евро снижался не более чем на 5 копеек.

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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 09:01

Рынок акций РФ может подрасти на оптимизме относительно «торгового вопроса» между США и Китаем

Торги среды на российском фондовом рынке могут начаться умеренным ростом индексов на фоне оптимизма относительно развития торговых отношений США и Китая и на фоне подъема цен на нефть.
Накануне российский рынок закрыл торги небольшим снижением основных индексов. Индекс Мосбиржи по итогам дня ослабел на 0,11% - до 2394,26 пункта, индекс РТС - на 1,85%, до 1136,5 пункта. Курс доллара вечером во вторник снижался почти на 20 копеек, курс евро – в пределах 40 копеек.
Азиатские биржи в среду растут в пределах 2% после заявлений президента США Дональда Трампа по поводу хороших перспектив торговых отношений страны с Китаем. Китай в свою очередь собирается снизить пошлины на импорт автомобилей из США до 15% с нынешних 40%.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:59

Российский фондовый рынок может подрасти на фоне шагов Китая и США навстречу друг другу

Российский рынок акций в четверг может неплохо подрасти на фоне конкретных шагов, которые принимают Китай и США для разрешения торгового конфликта между ними. Вместе с тем, давление на отечественный рынок по-прежнему оказывает ситуация вокруг проекта «Северный поток-2».
Накануне российский рынок акций снизился на фоне ухудшения геополитической ситуации вокруг «Северного потока-2» - Европарламент принял, призывающую отменить реализацию проекта. По итогам дня индекс Мосбиржи сократился на 1% - до 2370,35 пункта, индекс РТС - на 0,79%, до 1125,78 пункта.
Основные биржи Азии в четверг растут в пределах 1,5% по основным индексам на фоне возможных изменений в промышленной политике Китая в рамках разрешения торгового конфликта с США. Так, китайская сторона планирует открыть более широкий доступ на свой рынок целому кругу иностранных компаний.

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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 09:23

Рынок акций РФ стартует "в минусе" на фоне нового скепсиса в отношении разрешения конфликта между США и Китаем

Российский фондовый рынок в пятницу, вероятно, откроется "в минусе" на фоне возобновившегося падения цен на нефть и нового скепсиса относительно перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем.
В четверг российский рынок смог несколько подрасти на внешнем позитиве и подъеме цен на нефть выше отметки в $61 за баррель марки Brent. Индекс Мосбиржи по итогам сессии укрепился на 0,34%, до 2378,50 пункта, индекс РТС - на 0,32%, до 1129,35 пункта. Курс доллара вечером в четверг снижался чуть менее, чем на 10 копеек, курс евро — на 20 копеек.
Основные фондовые индексы США накануне завершили торги разнонаправленно на фоне очередных сомнений инвесторов относительно перспектив урегулирования торгового конфликта с Китаем.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 08:42

Рынок акций РФ продолжит снижение на фоне слабой статистики по Азии и Европе

Торги понедельника на российском фондовом рынке могут начаться снижением на фоне преимущественного негатива на мировых рынках, связанного публикацией слабой экономической статистики в Европе и Азии.
Российский рынок акций в пятницу снизился на фоне внешнего негатива и неуверенной динамики мировых цен на нефть. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,54%, до 2365,69 пункта, а индекс РТС - на 1,14%, до 1116,50 пункта.
Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли более 2% после публикации слабой статистики по экономике Азии и Европы. Так, объем промпроизводства в Китае в ноябре вырос на 5,4%, тогда как на рынке ждали его роста на 5,9%. Розничные продажи в стране увеличились на 8,1%, хотя ожидалось ускорение роста до 8,8%.
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