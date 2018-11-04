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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:03

Рынок акций РФ откроется в минусе на фоне возможного введения новых санкций

Российский рынок акций во вторник начнет день падением при неблагоприятной внешней конъюнктуре и при риске введения новых санкций против России.
Накануне российский рынок акций снизился на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков и новых санкционных рисков. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,28%, до 2359,13 пункта, а индекс РТС - на 0,27% до 1113,44 пункта.
Так, в США не исключили введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. В их рамках для российских судов могут закрыть порты Евросоюза и США.
Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли 2% в ожидании заседания ФРС по ставке. Как ожидают участники рынка, регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку - до 2,25-2,5%. Они также ждут комментариев ФРС относительно экономической ситуации в стране и дальнейших действий регулятора.
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