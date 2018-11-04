Российский рынок акций во вторник начнет день падением при неблагоприятной внешней конъюнктуре и при риске введения новых санкций против России.
Накануне российский рынок акций снизился на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков и новых санкционных рисков. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,28%, до 2359,13 пункта, а индекс РТС - на 0,27% до 1113,44 пункта.
Так, в США не исключили введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. В их рамках для российских судов могут закрыть порты Евросоюза и США.
Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли 2% в ожидании заседания ФРС по ставке. Как ожидают участники рынка, регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку - до 2,25-2,5%. Они также ждут комментариев ФРС относительно экономической ситуации в стране и дальнейших действий регулятора.
Продолжение читайте на сайте