Рынок акций РФ откроется в минусе на фоне возможного введения новых санкций
Российский рынок акций во вторник начнет день падением при неблагоприятной внешней конъюнктуре и при риске введения новых санкций против России. Накануне российский рынок акций снизился на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков и новых санкционных рисков. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0,28%, до 2359,13 пункта, а индекс РТС - на 0,27% до 1113,44 пункта. Так, в США не исключили введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. В их рамках для российских судов могут закрыть порты Евросоюза и США. Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли 2% в ожидании заседания ФРС по ставке. Как ожидают участники рынка, регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку - до 2,25-2,5%. Они также ждут комментариев ФРС относительно экономической ситуации в стране и дальнейших действий регулятора. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рынок акций РФ будет падать на открытии, но его поддержит начавшая дорожать нефть
Российский рынок акций может начать торги среды умеренным снижением на фоне преимущественно негативной конъюнктуры на мировых рынках. При этом удерживать от более существенного падения его будут корректирующиеся после обвала цены на нефть. Накануне российский рынок показал вполне умеренное снижение, несмотря на ярко выраженный внешний негатив. Индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 0,37% - до 2350,29 пункта, индекс РТС - на 0,66%, до 1106,05 пункта. Курс доллара вечером во вторник рос более чем на 40 копеек, курс евро — почти на 60 копеек. Основные фондовые индексы США при этом выросли во вторник на 0,4-0,5%, корректируясь наверх после падения предыдущего дня. Сейчас участники рынка ждут итогов заседания ФРС 18-19 октября. На нем, вероятно, будет принято решение об очередном повышении ставки, а также озвучены прогнозы о перспективах американской экономики. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Фондовый рынок РФ сильно просядет на открытии на фоне распродаж на мировых рынках после решения ФРС по ставке
Торги четверга на российском рынке акций в четверг начнутся существенным падением на фоне масштабных распродаж на мировых рынках, последовавших за решением ФРС США по ставке и ухудшением прогнозов по развитию американской экономики.
Российский рынок акций в среду не показал единой динамики в ожидании итогов заседания ФРС США по ставке. По итогам сессии индекс Мосбиржи подрос на 0,35% - до 2358,58 пункта, а индекс РТС снизился на 0,58%, до 1099,63 пункта. На российском валютном рынке наблюдалось существенное ослабление рубля на фоне укрепления доллара на Forex.
Основные фондовые индексы США в среду снизились в среднем на 2% на фоне решения ФРС повысить базовую процентную ставку на 0,25 п.п.— до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых, как и ожидали на рынке. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Латиноамериканские индексы продолжат отыгрывать негативную реакцию инвесторов на ухудшение прогнозов относительно перспектив экономики США на 2018-й и 2019-й годы. Кроме того, очередным поводом для беспокойства стало решение президента США Дональда Трампа не подписывать временный бюджет США до 8 февраля. Рынки региона также продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая. В январе стороны планируют провести новые переговоры по этому вопросу. Планируется, что новое соглашение может быть выработано к 1 марта. Также тревожная ситуация сохраняется и на рынке нефти, где котировки очень волатильны и периоды недолгого роста сменяются довольно масштабным обвалом к уровням прошлого года. Инвесторы ожидают, что для решения проблемы с переизбытком предложения на рынке страны-члены ОПЕК будут сокращать добычу на 3%, а не на 2,5%, как планировалось ранее. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Рынок акций РФ перед праздниками может подрасти вслед за нефтью и Азией
Российский рынок акций в понедельник может немного подрасти на открытии на фоне подъема цен на нефть и роста на рынках Азии. Вместе с тем, давление на рынок будут оказывать предпраздничные распродажи на рынках Европы и США. Основные индексы Азии в понедельник растут в пределах 1,1% на фоне политической неопределенности в США. Американский президент Дональд Трамп отказывается подписывать временный бюджет до 8 февраля.
Американские фондовые индексы в пятницу потеряли 3%. В понедельник торги на биржах США будут укороченными перед праздниками, а во вторник биржи будут закрыты из-за Рождества.