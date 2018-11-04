RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 08:46

Рынок акций РФ начнет 2019 год снижением, рубль упадет ниже $70

Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж. Рубль может торговаться ниже отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем, объемы торгов наверняка будут небольшими.
На последней сессии прошлого года, 29 декабря, российский рынок акций умеренно подрастал при невысоких объемах торгов перед праздниками.
Индекс Мосбиржи прибавлял чуть более 0,4%, а индекс РТС - около 0,3%, Курс доллара рос почти на 30 копеек, курс евро — на 35 копеек, торгуясь чуть выше отметки в 80 рублей.
Основные американские фондовые индексы накануне увеличились в пределах 0,5% после того, как до этого они снижались более чем на 1% на фоне распродаж на биржах Азии и Европы. Поводом для пессимизма стали слабые данные по экономике Китая, показавшие снижение деловой активности в стране. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп ожидает, что американские биржа будут вновь расти после завершения переговоров о торговле с Китаем.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 156157158159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Авторская аналитика от МОФТ 1 ... 404, 405, 406
Антон Харитонов » П'ят 21 вер, 2012 10:26
4055 440451
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 16:47
Антон Харитонов
Торговля на Forex 1 ... 32, 33, 34
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
336 73831
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 лис, 2018 14:42
kmamaevxl
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 30, 31, 32
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
314 101112
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лис, 2018 15:34
kmamaevxl

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66081)
03.01.2019 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.