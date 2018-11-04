Додано: Чет 03 січ, 2019 08:46

Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж. Рубль может торговаться ниже отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем, объемы торгов наверняка будут небольшими.На последней сессии прошлого года, 29 декабря, российский рынок акций умеренно подрастал при невысоких объемах торгов перед праздниками.Индекс Мосбиржи прибавлял чуть более 0,4%, а индекс РТС - около 0,3%, Курс доллара рос почти на 30 копеек, курс евро — на 35 копеек, торгуясь чуть выше отметки в 80 рублей.Основные американские фондовые индексы накануне увеличились в пределах 0,5% после того, как до этого они снижались более чем на 1% на фоне распродаж на биржах Азии и Европы. Поводом для пессимизма стали слабые данные по экономике Китая, показавшие снижение деловой активности в стране. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп ожидает, что американские биржа будут вновь расти после завершения переговоров о торговле с Китаем.Продолжение читайте на сайте