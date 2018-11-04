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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 08:46

Рынок акций РФ начнет 2019 год снижением, рубль упадет ниже $70

Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж. Рубль может торговаться ниже отметки в 70 рублей за доллар и 80 рублей за евро на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем, объемы торгов наверняка будут небольшими.
На последней сессии прошлого года, 29 декабря, российский рынок акций умеренно подрастал при невысоких объемах торгов перед праздниками.
Индекс Мосбиржи прибавлял чуть более 0,4%, а индекс РТС - около 0,3%, Курс доллара рос почти на 30 копеек, курс евро — на 35 копеек, торгуясь чуть выше отметки в 80 рублей.
Основные американские фондовые индексы накануне увеличились в пределах 0,5% после того, как до этого они снижались более чем на 1% на фоне распродаж на биржах Азии и Европы. Поводом для пессимизма стали слабые данные по экономике Китая, показавшие снижение деловой активности в стране. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп ожидает, что американские биржа будут вновь расти после завершения переговоров о торговле с Китаем.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:36

Рынок акций РФ может еще подрасти перед выходными на фоне дорожащей нефти

Российский рынок акций будет по-прежнему поддержан ростом цен на нефть, но давление на него окажет существенное падение мировых фондовых индексов. При этом объемы торгов наверняка будут небольшими перед очередными долгими праздниками.
Накануне российский рынок акций существенно вырос по итогам дня на фоне восстановления цен на нефть. Индекс Мосбиржи укрепился на 0,26% - до 2375,6 пункта, а индекс РТС - на 1,69%, до 1086,8 пункта.Вечером в четверг курс доллара падал более чем на 1 рубль, а курс евро - почти на 2 рубля.
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Повідомлень: 1570
З нами з: 28.08.12
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  #<1 ... 156157158159
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